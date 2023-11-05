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Печінка за цим рецептом вийде неймовірною: просто приготуйте її в японському стилі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Здивувати близьких можна навіть звичайною печінкою
Здивувати близьких можна навіть звичайною печінкою. Фото shuba.life

Тож печінку ви ще не готували

Печінка – продукт корисний та дешевий, тому це дуже гарна альтернатива м’ясу. Печінку можна смажити, готувати в духовці, запікати неперевершений печінковий шашлик.

Shuba пропонує подати печінку як самостійну страву, приготувавши її в японському стилі із соєвим соусом та імбиром. У рецепті вказаний курячий продукт, проте ви можете приготувати страву з індичої або свинячої печінки. Різні спеції, водорості та соуси доповнюють страву та створюють приємний хрускіт.

Як приготувати курячу печінку в японському стилі

Інгредієнти на 3 порції:

  • печінка куряча — 500 г;
  • соус соєвий — 4 ст. л.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • перець болгарський червоний – 1 шт.;
  • цибуля зелена — 10 г;
  • корінь імбиру свіжий — 10 г;
  • часник, зубчики – 1 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • кунжут білий, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Курячу печінку ретельно промийте під проточною водою кілька разів, очистьте від зайвого жиру та плівок. Складіть у миску, додайте 2 ст. л. соєвого соусу і залиште на півгодини.
  2. У сковороду з розігрітою олією покладіть печінку, обсмажте її близько 5 хвилин. Додати нарізаний соломкою болгарський перець.
  3. Корінь імбиру натріть на дрібну тертку. Зелену цибулю дрібно наріжте. Додайте їх у сковороду та обсмажуйте протягом 2 хвилин.
  4. У готову печінку додайте перець, соєвий соус, що залишився, і цукор. Все перемішайте, посипте кунжутом та подавайте до столу.

Також з печінки рекомендуємо приготувати фантастичні котлети за рецептом "Телеграфа". Ви не відірветесь, поки все не з’їсте.

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