Печінка за цим рецептом вийде неймовірною: просто приготуйте її в японському стилі

Тож печінку ви ще не готували

Печінка – продукт корисний та дешевий, тому це дуже гарна альтернатива м’ясу. Печінку можна смажити, готувати в духовці, запікати неперевершений печінковий шашлик.

Shuba пропонує подати печінку як самостійну страву, приготувавши її в японському стилі із соєвим соусом та імбиром. У рецепті вказаний курячий продукт, проте ви можете приготувати страву з індичої або свинячої печінки. Різні спеції, водорості та соуси доповнюють страву та створюють приємний хрускіт.

Як приготувати курячу печінку в японському стилі

Інгредієнти на 3 порції:

печінка куряча — 500 г;

соус соєвий — 4 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

перець болгарський червоний – 1 шт.;

цибуля зелена — 10 г;

корінь імбиру свіжий — 10 г;

часник, зубчики – 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

кунжут білий, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування:

Курячу печінку ретельно промийте під проточною водою кілька разів, очистьте від зайвого жиру та плівок. Складіть у миску, додайте 2 ст. л. соєвого соусу і залиште на півгодини. У сковороду з розігрітою олією покладіть печінку, обсмажте її близько 5 хвилин. Додати нарізаний соломкою болгарський перець. Корінь імбиру натріть на дрібну тертку. Зелену цибулю дрібно наріжте. Додайте їх у сковороду та обсмажуйте протягом 2 хвилин. У готову печінку додайте перець, соєвий соус, що залишився, і цукор. Все перемішайте, посипте кунжутом та подавайте до столу.

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