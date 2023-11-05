Справжній смак осені: смачний грушевий пиріг

Такий пиріг жодного ласуна не залишить байдужим

В сезон груш можна приготувати не лише згущене молоко з цих фруктів, але і спекти смачний пиріг. Він виходить настільки смачним, що миттю зникає з тарілок.

Випічка смакуватиме під час сімейного чаювання або посиденьок з подругами. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".

Як приготувати грушевий пиріг

Інгредієнти:

3 яйця;

180 г цукру;

125 г натурального йогурту;

100 г вершкового масла;

50 мл молока;

250 г борошна;

15 г розпушувача тіста;

сік половини лимона;

80 г чорного шоколаду;

40 г улюблених горіхів;

дрібка солі;

Спосіб приготування:

Груші помити, почистити та нарізати. Вичавити на них лимонний сік та перемішати. Шоколад подрібнити ножем, додати до груш. В окремій мисці яйця збити з цукром. Додати йогурт, борошно, масло, молоко, розпушувач тіста, перемішати до однорідної консистенції. Груші викласти у форму для запікання, залити їх тістом. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин.

А якщо ви любите смачні пироги, рекомендуємо також приготувати ароматний медовий пиріг нашвидкуруч. Випічка виходить дуже м’якою, пишною, духмяною, із п’янким смаком меду.