Справжній смак осені: смачний грушевий пиріг
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Такий пиріг жодного ласуна не залишить байдужим
В сезон груш можна приготувати не лише згущене молоко з цих фруктів, але і спекти смачний пиріг. Він виходить настільки смачним, що миттю зникає з тарілок.
Випічка смакуватиме під час сімейного чаювання або посиденьок з подругами. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".
Як приготувати грушевий пиріг
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 180 г цукру;
- 125 г натурального йогурту;
- 100 г вершкового масла;
- 50 мл молока;
- 250 г борошна;
- 15 г розпушувача тіста;
- сік половини лимона;
- 80 г чорного шоколаду;
- 40 г улюблених горіхів;
- дрібка солі;
Спосіб приготування:
- Груші помити, почистити та нарізати. Вичавити на них лимонний сік та перемішати.
- Шоколад подрібнити ножем, додати до груш.
- В окремій мисці яйця збити з цукром.
- Додати йогурт, борошно, масло, молоко, розпушувач тіста, перемішати до однорідної консистенції.
- Груші викласти у форму для запікання, залити їх тістом.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин.
А якщо ви любите смачні пироги, рекомендуємо також приготувати ароматний медовий пиріг нашвидкуруч. Випічка виходить дуже м’якою, пишною, духмяною, із п’янким смаком меду.