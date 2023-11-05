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Справжній смак осені: смачний грушевий пиріг

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Простий у приготуванні, але дуже смачний та ніжний пиріг зі свіжими грушами
Простий у приготуванні, але дуже смачний та ніжний пиріг зі свіжими грушами. Фото odnaminyta.com

Такий пиріг жодного ласуна не залишить байдужим

В сезон груш можна приготувати не лише згущене молоко з цих фруктів, але і спекти смачний пиріг. Він виходить настільки смачним, що миттю зникає з тарілок.

Випічка смакуватиме під час сімейного чаювання або посиденьок з подругами. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".

Як приготувати грушевий пиріг

Інгредієнти:

  • 3 яйця;
  • 180 г цукру;
  • 125 г натурального йогурту;
  • 100 г вершкового масла;
  • 50 мл молока;
  • 250 г борошна;
  • 15 г розпушувача тіста;
  • сік половини лимона;
  • 80 г чорного шоколаду;
  • 40 г улюблених горіхів;
  • дрібка солі;

Спосіб приготування:

  1. Груші помити, почистити та нарізати. Вичавити на них лимонний сік та перемішати.
  2. Шоколад подрібнити ножем, додати до груш.
  3. В окремій мисці яйця збити з цукром.
  4. Додати йогурт, борошно, масло, молоко, розпушувач тіста, перемішати до однорідної консистенції.
  5. Груші викласти у форму для запікання, залити їх тістом.
  6. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин.

А якщо ви любите смачні пироги, рекомендуємо також приготувати ароматний медовий пиріг нашвидкуруч. Випічка виходить дуже м’якою, пишною, духмяною, із п’янким смаком меду.

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#Випічка #Груші #Готуємо вдома #Пиріг