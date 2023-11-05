Всього три інгредієнти – і повітряні безе на вашому столі: смак, як у дитинстві

Простий десерт для всіх ласунів

Безе багато хто любить, але мало хто наважується його готувати. Однак готується воно досить просто, якщо дотримуватися технології.

Безешки виходять солодкими, повітряними, практично невагомими. А рецептом з нами поділилися на порталі "Лайфхакер".

Як приготувати безе

Інгредієнти:

Цукор — 1 склянка;

Яєчний білок – 4 шт.;

Ванілін за смаком.

Спосіб приготування:

Охолоджені білки викласти в глибоку миску і почати збивати потроху додаючи цукор. Додати ванілін і продовжити збивати до тих пір, поки цукор повністю не розчиниться і маса не стане в’язкою і густою. Спеціальним шприцом або просто ложкою викласти безешки на застелений пергаментом лист. Запікати в попередньо розігрітій до 120 градусів духовці приблизно півтори години. Важливо дотримуватися саме такої температури, щоб безе не потріскалося.

Якщо ви любите безе, напевно, вам сподобається рецепт Київського торта. Для його приготування вам знадобляться лише три основні інгредієнти – готове печиво з горіхового безе, згущене молоко та вершкове масло.