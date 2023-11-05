Захочете готувати знову і знову: неймовірна закуска зі звичайної картоплі

Неймовірно смачна запечена картопля під ароматною хрумкою скоринкою з сиру, вершкового масла, зелені та часнику

Картоплю не дарма називають "другим хлібом". Якщо вдома є хоч трохи картоплі – смачна вечеря вам гарантована.

Його можна відварити, посмажити, запекти чи приготувати цікаву закуску. Одним із таких рецептів з нами поділилися у Telegram-каналі "Домашні рецепти".

Як приготувати "Чарівну картоплю"

Інгредієнти:

Картопля

Часник

Сіль

Суміш перців

Оливкова олія

Тертий сир

Шафран

Спосіб приготування:

Велику картоплю добре промити та відварити. Тим часом видавити часник через прес, додати сіль, шафран та суміш перців, перемішати. Додати оливкову олію, перемішати. Картоплини викласти на лист, застелений пергаментом, роздавити склянкою. Змастити картоплю спеціями, посипати тертим сиром. Запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин.

А якщо ви любите картоплю, рекомендуємо також приготувати ситну вечерю з п’яти картоплин та жмені фаршу. Це неймовірно смачно та ситно.