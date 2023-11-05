Захочете готувати знову і знову: неймовірна закуска зі звичайної картоплі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Неймовірно смачна запечена картопля під ароматною хрумкою скоринкою з сиру, вершкового масла, зелені та часнику
Картоплю не дарма називають "другим хлібом". Якщо вдома є хоч трохи картоплі – смачна вечеря вам гарантована.
Його можна відварити, посмажити, запекти чи приготувати цікаву закуску. Одним із таких рецептів з нами поділилися у Telegram-каналі "Домашні рецепти".
Як приготувати "Чарівну картоплю"
Інгредієнти:
- Картопля
- Часник
- Сіль
- Суміш перців
- Оливкова олія
- Тертий сир
- Шафран
Спосіб приготування:
- Велику картоплю добре промити та відварити.
- Тим часом видавити часник через прес, додати сіль, шафран та суміш перців, перемішати.
- Додати оливкову олію, перемішати.
- Картоплини викласти на лист, застелений пергаментом, роздавити склянкою.
- Змастити картоплю спеціями, посипати тертим сиром.
- Запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин.
А якщо ви любите картоплю, рекомендуємо також приготувати ситну вечерю з п’яти картоплин та жмені фаршу. Це неймовірно смачно та ситно.