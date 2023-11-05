Втричі ароматніша, ніж магазинна: як приготувати домашню гірчицю

Соус виходить дуже смачним та ароматним

Ми розповідали, як приготувати домашній майонез та кетчуп зі справжніх помідорів. Тепер ділимось рецептом саморобної гірчиці.

За рецептом, яким поділились на порталі "Порадниця", вона виходить, ароматна та смачна. Те, що треба до м’ясних закусок і не тільки. Якщо немає капустяного, можна взяти огірковий або навіть помідорний розсіл — головне, щоб у ньому не було оцту.

Інгредієнти:

90 г гірчичного порошку (6 столових ложок)

250 г капустяного розсолу

0,5 чайної ложки сушеного імбиру

0,5 чайної ложки оцту (9%)

0,5 чайної ложки лимонного соку

0,5 чайної ложки цукру

1 чайна ложка олії (без запаху)

Спосіб приготування:

Гірчичний порошок просіюємо в миску. Всипаємо до нього сушений імбир. Розсіл для гірчиці треба обов’язково підігріти, він повинен бути гарячим. Додаємо до гарячої рідини сік лимона, оцет і цукор. Одразу, невеликими порціями, вливаємо гарячий розсіл у миску з гірчичним порошком. Швидко розмішуємо після кожного вливання. Наприкінці вливаємо олію. За допомогою розсолу доводимо гірчицю до потрібної консистенції — густої чи більш рідкої.

Перекладаємо в банку, вкутуємо рушником, залишаємо за кімнатної температури на 6 годин, а на наступні 6 годин ставимо у холодильник. Після цього соус можна куштувати. Гірчиця виходить ароматна і дуже гостра — ідеально до домашнього холодцю.