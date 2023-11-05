Пікантний салатик на щодень: рецепт простої закуски з трьох інгредієнтів

Чудовий додаток до будь-якої страви

Ми розповідали, як дуже смачно заквасити капусту на зиму. Тепер ділимось рецептом маринованої капусти — вона не буде свіжою так довго, як квашена, але все одно дуже смачна.

Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". З цієї кількості вийде близько 2,5 літрів салату, який чудово зберігається в холодильнику впродовж кількох днів.

Інгредієнти:

1,5 кг капусти

2 середні морквини

2 середні цибулини

Для маринаду:

100 мл олії

90 г цукру

100 мл яблучного оцту

1,5 чайні ложки солі

1 чайна ложка готової гірчиці

Спосіб приготування:

Капусту тоненько шаткуємо. Моркву чистимо, натираємо на тертушці для моркви по-корейськи. Цибулю чистимо та нарізаємо чвертькільцями. Викладаємо овочі в емальовану каструлю, перемішуємо. Для маринаду в окремій каструльці змішуємо олію, цукор, оцет, сіль і гірчицю. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, варимо після цього 5 хв. Одразу гарячим маринадом заливаємо капусту. Перемішуємо, залишаємо на столі на 2 години. За цей час треба 2—3 рази перемішати. Ви помітите, як капуста зменшиться в об’ємі. Розкладаємо її по банках та інших ємностях, накриваємо кришками, зберігаємо в холодильнику.

Наступного дня капусточку можна куштувати. Також ми ділились рецептом смачного салату з буряка.