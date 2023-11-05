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Пікантний салатик на щодень: рецепт простої закуски з трьох інгредієнтів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий салат можна приготувати раз і їсти тиждень
Такий салат можна приготувати раз і їсти тиждень. Фото Факти

Чудовий додаток до будь-якої страви

Ми розповідали, як дуже смачно заквасити капусту на зиму. Тепер ділимось рецептом маринованої капусти — вона не буде свіжою так довго, як квашена, але все одно дуже смачна.

Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". З цієї кількості вийде близько 2,5 літрів салату, який чудово зберігається в холодильнику впродовж кількох днів.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг капусти
  • 2 середні морквини
  • 2 середні цибулини
  • Для маринаду:
  • 100 мл олії
  • 90 г цукру
  • 100 мл яблучного оцту
  • 1,5 чайні ложки солі
  • 1 чайна ложка готової гірчиці

Спосіб приготування:

  1. Капусту тоненько шаткуємо. Моркву чистимо, натираємо на тертушці для моркви по-корейськи.
  2. Цибулю чистимо та нарізаємо чвертькільцями. Викладаємо овочі в емальовану каструлю, перемішуємо.
  3. Для маринаду в окремій каструльці змішуємо олію, цукор, оцет, сіль і гірчицю. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, варимо після цього 5 хв.
  4. Одразу гарячим маринадом заливаємо капусту. Перемішуємо, залишаємо на столі на 2 години. За цей час треба 2—3 рази перемішати.
  5. Ви помітите, як капуста зменшиться в об’ємі. Розкладаємо її по банках та інших ємностях, накриваємо кришками, зберігаємо в холодильнику.

Наступного дня капусточку можна куштувати. Також ми ділились рецептом смачного салату з буряка.

Теги:
#Рецепт #Салат #Капуста #Маринад