Пікантний салатик на щодень: рецепт простої закуски з трьох інгредієнтів
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Чудовий додаток до будь-якої страви
Ми розповідали, як дуже смачно заквасити капусту на зиму. Тепер ділимось рецептом маринованої капусти — вона не буде свіжою так довго, як квашена, але все одно дуже смачна.
Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". З цієї кількості вийде близько 2,5 літрів салату, який чудово зберігається в холодильнику впродовж кількох днів.
Інгредієнти:
- 1,5 кг капусти
- 2 середні морквини
- 2 середні цибулини
- Для маринаду:
- 100 мл олії
- 90 г цукру
- 100 мл яблучного оцту
- 1,5 чайні ложки солі
- 1 чайна ложка готової гірчиці
Спосіб приготування:
- Капусту тоненько шаткуємо. Моркву чистимо, натираємо на тертушці для моркви по-корейськи.
- Цибулю чистимо та нарізаємо чвертькільцями. Викладаємо овочі в емальовану каструлю, перемішуємо.
- Для маринаду в окремій каструльці змішуємо олію, цукор, оцет, сіль і гірчицю. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, варимо після цього 5 хв.
- Одразу гарячим маринадом заливаємо капусту. Перемішуємо, залишаємо на столі на 2 години. За цей час треба 2—3 рази перемішати.
- Ви помітите, як капуста зменшиться в об’ємі. Розкладаємо її по банках та інших ємностях, накриваємо кришками, зберігаємо в холодильнику.
Наступного дня капусточку можна куштувати. Також ми ділились рецептом смачного салату з буряка.