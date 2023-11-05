Просто візьміть пляшку: рецепт нереально смачної домашньої закуски, яка замінить вам всі м’ясні нарізки

Така м’ясна заготовка — чудове рішення, якщо не хочеться магазинної ковбаси

Ми розповідали, як приготувати дуже смачну домашню ковбасу із курячих стегенець. Тепер ділимось рецептом м’ясної заготовки зі свинячої рульки. Така ковбаска виходить неймовірно смачною.

Рецептом поділились на порталі life.nv.ua. Секрет приготування продукту, який відмінно триматиме форму — у правильному застосуванні пляшки.

Інгредієнти:

свиняча рулька — 3 кг;

сіль — 2 ст. л.;

цибуля ріпчаста — шт.;

чорний перець — 5 горошин;

морква — шт.;

лавровий лист — 3 шт.

Спосіб приготування:

Уважно очищуємо свинячу рульку, важливо на цьому етапі видалити всі забруднення зі шкіри. Викладаємо рульку у каструлю та заповнюємо її водою, відварюємо впродовж години. Коли цей час сплине, додаємо до рульки воду разом з нечищеною цибулею, морквою, чорним перцем, сіллю та лавровим листом. Сумарно м’ясо повинне готуватися протягом трьох годин на мінімальному вогні. Коли рулька буде готова та охолоне, її потрібно відокремити від кістки, жилок та шкіри. Частину бульйону (половину склянки) проціджуємо і додаємо до м’ясної маси. Туди ж кладемо видавлений через прес часник. Беремо дві дволітрові пляшки, зрізаємо з них шийки. Наповнюємо їх м’ясною сумішшю (разом з бульйоном). Отримуємо заготовки ковбаси та ставимо в холодильник — як мінімум на 8 годин. Коли ковбаса затвердіє, знімаємо пляшки.

Ковбаса, отримана таким чином, буде не лише дешевшою, ніж магазинні, але й смачнішою. Також ми ділились рецептом смачного паштету.