Перемішали – і на сковороду: феєричний рецепт пончиків для доброго ранку чи несподіваних гостей
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Смакота без особливих клопотів на кухні
Смажені пиріжки – це найкращий варіант для ситного сніданку. Готувати їх досить легко, а результат виходить приголомшливим.
Якщо ж ви хочете урізноманітнити свої сніданки, разом із "Бабусиними рецептами" пропонуємо приготувати яблучні пончики. Вони ідеально підійдуть і для швидкого сніданку, і для несподіваних гостей. Яблука в них перетворяться на м’який смачний крем і нагадуватимуть начинку. Спробуємо?
Як приготувати яблучні пончики
Інгредієнти:
- кефір – 200 мл;
- сметана – 2 ст.
- яйце – 2 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- борошно — 160 г;
- яблука середні – 2-3 шт.;
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Для приготування тіста в глибокі миски з’єднайте кефір і сметану. Перемішуючи, додайте в масу яйця, сіль та цукор.
- Просіяне борошно змішайте з розпушувачем, додайте до інших інгредієнтів і поступово змішайте в рідку суміш.
- Яблука помийте, очистьте від шкіри та серцевини, наріжте дрібними кубиками. Додайте їх у тісто і ретельно перемішайте.
- Рослинну олію налийте в глибоку сковороду або сотейник, розігрійте. За допомогою ложки накладайте тісто в сковороду та обсмажуйте пончики на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
- Готові пончики викладете на серветку, щоб позбавитися зайвої олії, і подавайте на стіл.
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