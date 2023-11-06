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Перемішали – і на сковороду: феєричний рецепт пончиків для доброго ранку чи несподіваних гостей

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Повітряні та смачні пончики ви приготуєте за 15 хвилин
Повітряні та смачні пончики ви приготуєте за 15 хвилин. Фото babusyni-retsepty

Смакота без особливих клопотів на кухні

Смажені пиріжки – це найкращий варіант для ситного сніданку. Готувати їх досить легко, а результат виходить приголомшливим.

Якщо ж ви хочете урізноманітнити свої сніданки, разом із "Бабусиними рецептами" пропонуємо приготувати яблучні пончики. Вони ідеально підійдуть і для швидкого сніданку, і для несподіваних гостей. Яблука в них перетворяться на м’який смачний крем і нагадуватимуть начинку. Спробуємо?

Як приготувати яблучні пончики

Інгредієнти:

  • кефір – 200 мл;
  • сметана – 2 ст.
  • яйце – 2 шт.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • борошно — 160 г;
  • яблука середні – 2-3 шт.;
  • рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування тіста в глибокі миски з’єднайте кефір і сметану. Перемішуючи, додайте в масу яйця, сіль та цукор.
  2. Просіяне борошно змішайте з розпушувачем, додайте до інших інгредієнтів і поступово змішайте в рідку суміш.
  3. Яблука помийте, очистьте від шкіри та серцевини, наріжте дрібними кубиками. Додайте їх у тісто і ретельно перемішайте.
  4. Рослинну олію налийте в глибоку сковороду або сотейник, розігрійте. За допомогою ложки накладайте тісто в сковороду та обсмажуйте пончики на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
  5. Готові пончики викладете на серветку, щоб позбавитися зайвої олії, і подавайте на стіл.

Якщо набридли пиріжки, пропонуємо приготувати капустяний пиріг за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!

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