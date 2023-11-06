Два буряки, капуста і секретний інгредієнт — ваш салат вийде просто неймовірним
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Проста, корисна та ситна страва
Різні салати ми готуємо часто. Взимку дуже популярні страви з буряка. І якщо ви вже навіть готували салат з буряком та консервованою кукурудзою, пропонуємо ще один варіант.
"Бабусині рецепти" пропонують приготувати салат з буряка та тунця. Таке незвичайне поєднання точно здивує та вразить не лише ваших близьких, а й родину. Такий простий, корисний та смачний салат ви готуватимете і на свята, і на сімейні обіди.
Як приготувати салат з буряка та тунця
Інгредієнти:
- буряк – 2 шт.;
- капуста квашена — 150 г;
- квасоля консервована – 180 г;
- тунець у власному соку – 180 г;
- огірки мариновані – 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- кріп – 1 пучок;
- петрушка – 1 пучок;
- оливкова або соняшникова олія – для заправки;
- сіль – щіпка.
Спосіб приготування:
- Буряк відварюємо до готовності, очищаємо та натираємо на великій тертці.
- Цибулю чистимо, нарізаємо, викладаємо в сковороду з олією і смажимо до прозорості. Туди ж відправляємо квашену капусту. Продовжуємо обсмажувати овочі.
- Мариновані огірки нарізаємо невеликими брусочками.
- Кріп і петрушку шаткуємо.
- Змішуємо в салатнику буряк, обсмажену цибулю та капусту, солимо, заправляємо олією і ретельно перемішуємо готовий салат.
Пропонуємо також приготувати салат з буряка та консервованої квасолі за рецептом "Телеграфа". Він стане найчастішим гостем на вашому столі.