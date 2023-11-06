Два буряки, капуста і секретний інгредієнт — ваш салат вийде просто неймовірним

Проста, корисна та ситна страва

Різні салати ми готуємо часто. Взимку дуже популярні страви з буряка. І якщо ви вже навіть готували салат з буряком та консервованою кукурудзою, пропонуємо ще один варіант.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати салат з буряка та тунця. Таке незвичайне поєднання точно здивує та вразить не лише ваших близьких, а й родину. Такий простий, корисний та смачний салат ви готуватимете і на свята, і на сімейні обіди.

Як приготувати салат з буряка та тунця

Інгредієнти:

буряк – 2 шт.;

капуста квашена — 150 г;

квасоля консервована – 180 г;

тунець у власному соку – 180 г;

огірки мариновані – 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

кріп – 1 пучок;

петрушка – 1 пучок;

оливкова або соняшникова олія – для заправки;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

Буряк відварюємо до готовності, очищаємо та натираємо на великій тертці. Цибулю чистимо, нарізаємо, викладаємо в сковороду з олією і смажимо до прозорості. Туди ж відправляємо квашену капусту. Продовжуємо обсмажувати овочі. Мариновані огірки нарізаємо невеликими брусочками. Кріп і петрушку шаткуємо. Змішуємо в салатнику буряк, обсмажену цибулю та капусту, солимо, заправляємо олією і ретельно перемішуємо готовий салат.

Пропонуємо також приготувати салат з буряка та консервованої квасолі за рецептом "Телеграфа". Він стане найчастішим гостем на вашому столі.