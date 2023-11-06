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Два буряки, капуста і секретний інгредієнт — ваш салат вийде просто неймовірним

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Салат із простих продуктів вийде приголомшливим
Салат із простих продуктів вийде приголомшливим. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Проста, корисна та ситна страва

Різні салати ми готуємо часто. Взимку дуже популярні страви з буряка. І якщо ви вже навіть готували салат з буряком та консервованою кукурудзою, пропонуємо ще один варіант.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати салат з буряка та тунця. Таке незвичайне поєднання точно здивує та вразить не лише ваших близьких, а й родину. Такий простий, корисний та смачний салат ви готуватимете і на свята, і на сімейні обіди.

Як приготувати салат з буряка та тунця

Інгредієнти:

  • буряк – 2 шт.;
  • капуста квашена — 150 г;
  • квасоля консервована – 180 г;
  • тунець у власному соку – 180 г;
  • огірки мариновані – 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • кріп – 1 пучок;
  • петрушка – 1 пучок;
  • оливкова або соняшникова олія – для заправки;
  • сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Буряк відварюємо до готовності, очищаємо та натираємо на великій тертці.
  2. Цибулю чистимо, нарізаємо, викладаємо в сковороду з олією і смажимо до прозорості. Туди ж відправляємо квашену капусту. Продовжуємо обсмажувати овочі.
  3. Мариновані огірки нарізаємо невеликими брусочками.
  4. Кріп і петрушку шаткуємо.
  5. Змішуємо в салатнику буряк, обсмажену цибулю та капусту, солимо, заправляємо олією і ретельно перемішуємо готовий салат.

Пропонуємо також приготувати салат з буряка та консервованої квасолі за рецептом "Телеграфа". Він стане найчастішим гостем на вашому столі.

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