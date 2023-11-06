Сім’я чекатиме біля духовки, доки приготуються такі бутерброди із секретом
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Ніхто не здогадається, з чого вони
Різні бутерброди — відмінний варіант і для швидкого сніданку, і для ситного перекусу. Ми вже готували фантастичні бутерброди з намазкою з буряка, тепер спробуємо гарячі бутерброди.
За рецептом "Главреда" ми сьогодні приготуємо гарячі бутерброди із цибулею. На перший погляд здається, що нічого особливого в цій страві немає. Проте варто лише спробувати їх — і думка відразу ж зміняться. Вони настільки смачні, що сподобаються навіть тим, хто не любить цибулю. Головне в цьому рецепті – не пересмажувати та запекти їх. Тоді близькі навіть не здогадаються, чим вони снідають!
Як приготувати гарячі бутерброди з цибулею та яйцем
Інгредієнти:
- будь-який хліб;
- цибуля;
- сіль;
- соняшникова олія;
- яйце;
- плавлений сир;
- 1 ст. л борошна.
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізаємо невеликими кубиками. Солимо, додаємо до нього борошно, яйце і ретельно перемішуємо.
- Хліб нарізаємо шматочками, викладаємо на нього щедро начинку і відправляємо на розігріту з рослинною олією сковороду. Обсмажуємо бутерброди з одного боку, знімаємо зі сковороди, за бажанням викладаємо плавлений сир і викладаємо на застелене пергаментом деко.
- Деко з бутербродами відправляємо в духовку на 5 хвилин.
Такі бутерброди можна приготувати з австралійським хлібом за рецептом "Телеграфа". Спробуйте — і ви не зможете снідати по-іншому.