Сім’я чекатиме біля духовки, доки приготуються такі бутерброди із секретом

Ніхто не здогадається, з чого вони

Різні бутерброди — відмінний варіант і для швидкого сніданку, і для ситного перекусу. Ми вже готували фантастичні бутерброди з намазкою з буряка, тепер спробуємо гарячі бутерброди.

За рецептом "Главреда" ми сьогодні приготуємо гарячі бутерброди із цибулею. На перший погляд здається, що нічого особливого в цій страві немає. Проте варто лише спробувати їх — і думка відразу ж зміняться. Вони настільки смачні, що сподобаються навіть тим, хто не любить цибулю. Головне в цьому рецепті – не пересмажувати та запекти їх. Тоді близькі навіть не здогадаються, чим вони снідають!

Як приготувати гарячі бутерброди з цибулею та яйцем

Інгредієнти:

будь-який хліб;

цибуля;

сіль;

соняшникова олія;

яйце;

плавлений сир;

1 ст. л борошна.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо невеликими кубиками. Солимо, додаємо до нього борошно, яйце і ретельно перемішуємо. Хліб нарізаємо шматочками, викладаємо на нього щедро начинку і відправляємо на розігріту з рослинною олією сковороду. Обсмажуємо бутерброди з одного боку, знімаємо зі сковороди, за бажанням викладаємо плавлений сир і викладаємо на застелене пергаментом деко. Деко з бутербродами відправляємо в духовку на 5 хвилин.

Такі бутерброди можна приготувати з австралійським хлібом за рецептом "Телеграфа". Спробуйте — і ви не зможете снідати по-іншому.