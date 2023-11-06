Додайте один незвичайний продукт — і звичайна картопля перетвориться на шедевр

Картопля вийде хрумкою і дуже незвичайною

Картопля – найпопулярніший продукт на нашій кухні. Ми його запікаємо в духовці, готуємо з хрусткою скоринкою, додаємо в різні страви та навіть готуємо з картоплі незвичайну локшину.

Сьогодні разом із "На пенсії" розповімо про незвичайний рецепт приготування картоплі, який буде доречний і для сімейного обіду, і навіть для святкового меню. Картопля виходить просто незвичайною, навряд чи вам таку страву подадуть у ресторані. Весь секрет хрусткої скоринки, незвичайного пряного та солодкуватого смаку в одному інгредієнті, і це мед. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати картоплю з медом

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

мед — 3 ч. л.;

часник — 2-3 зубчики;

паприка мелена — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — щіпка;

сіль — на свій смак;

соняшникова олія – 40 мл.

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно миємо і нарізаємо її шматочками, розкладаємо на деко. В окремій мисці змішуємо всі спеції, подрібнений часник з медом та олією. Все виливаємо на картоплю і ретельно перемішуємо – кожен шматочок має просочитися маринадом. Деко відправляємо в духовку на 45-50 хвилин при температурі 180 градусів.

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