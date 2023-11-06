Один інгредієнт — і кава буде не тільки бадьорою, а й корисною

Кава буде не тільки смачною, а й корисною

Кава — найпопулярніший напій у світі. Його п’ють не лише вранці, а й упродовж дня, друзі збираються на каву у найближчій кав’ярні, а співробітники призначають там ділові зустрічі. Рецептів кави — неймовірна безліч: хтось любить готувати за допомогою кавоварки, хтось варити в турці, а хтось любить каву взагалі без води.

Shuba пропонує сьогодні незвичайну каву – з медом. Безумовно, комусь такий варіант напою може здатися дивним, але насправді у вас буде смачний і корисний напій. Мед тут не тільки натуральний замінник цукру, а й позитивно впливає на настрій, здоров’я та самопочуття.

Як приготувати каву з медом

Інгредієнти на 4 порції:

кава мелена — 50 г;

вода — 2 склянки;

мед — 4 ч. л.;

лимон, часточка — 4 шт.;

кориця мелена — до свого смаку.

Спосіб приготування:

За допомогою кавоварки, турки, гейзерної кавоварки або на плиті приготуйте улюблену каву. Напій, що вийшов, розлийте по чашках. У кожну чашку додайте по шматочку лимона та мед. За бажанням для смаку та аромату додайте в каву мелену корицю та подавайте.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому розчинна кава виходить огидною на смак. За допомогою хитрощів ваш напій вийде смачним.