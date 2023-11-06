Один інгредієнт — і кава буде не тільки бадьорою, а й корисною
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Кава буде не тільки смачною, а й корисною
Кава — найпопулярніший напій у світі. Його п’ють не лише вранці, а й упродовж дня, друзі збираються на каву у найближчій кав’ярні, а співробітники призначають там ділові зустрічі. Рецептів кави — неймовірна безліч: хтось любить готувати за допомогою кавоварки, хтось варити в турці, а хтось любить каву взагалі без води.
Shuba пропонує сьогодні незвичайну каву – з медом. Безумовно, комусь такий варіант напою може здатися дивним, але насправді у вас буде смачний і корисний напій. Мед тут не тільки натуральний замінник цукру, а й позитивно впливає на настрій, здоров’я та самопочуття.
Як приготувати каву з медом
Інгредієнти на 4 порції:
- кава мелена — 50 г;
- вода — 2 склянки;
- мед — 4 ч. л.;
- лимон, часточка — 4 шт.;
- кориця мелена — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- За допомогою кавоварки, турки, гейзерної кавоварки або на плиті приготуйте улюблену каву.
- Напій, що вийшов, розлийте по чашках. У кожну чашку додайте по шматочку лимона та мед.
- За бажанням для смаку та аромату додайте в каву мелену корицю та подавайте.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому розчинна кава виходить огидною на смак. За допомогою хитрощів ваш напій вийде смачним.