У вас вийде смачна та ситна страва

Перші страви – неодмінна частина нашої кухні. Якщо ви вже пробували незвичайний борщ із чорносливом, пропонуємо поекспериментувати та приготувати ніжний бельгійський кремовий суп під назвою Waterzooi.

Саме таку смачну ситну страву з м’ясом та овочами пропонує приготувати Shuba. У Бельгії суп ватерзою особливо популярний у холодні місяці.

Історія цієї страви бере початок ще у 18 столітті у Фландрії (область на північному заході Європи). У фландрійському місті Ганд біля річки Еско стояв великий млин, який з ранку до ночі переробляв зерно на борошно. Під час її роботи багато зерна потрапляло у воду і це приваблювало велику кількість риби. Рибалки користувалися ситуацією, ловили рибу і готували її різними способами. Так і народився суп рибний суп Waterzooi (до речі, його назва перекладається як "кипляча вода"). М’ясо ж стали додавати в суп, коли риби поменшало і вона стала дорожчою.

Як приготувати бельгійський курячий суп

Інгредієнти:

куряче філе зі стегна — 8 шт.;

масло вершкове — 2 ст. л.;

цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;

морква – 2 г;

селера, стебло — 2 шт.;

курячий бульйон — 4 склянки;

вершки 33% — 1 склянка;

крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.;

яйце куряче, жовток — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте цибулю, моркву та селеру і подрібніть їх. Відправте у велику каструлю з розтопленим маслом і обсмажте їх протягом 10 хвилин, часто помішуючи. Додайте стільки бульйону, щоб покрити овочі та доведіть суміш до кипіння. Курку помийте і наріжте шматочками завтовшки 1.5 см, відправте її до овочів, накрийте кришкою і варіть до готовності м’яса. Після цього перекладіть шматки курки в окрему миску і накрийте фольгою, щоб зберегти тепло. Вершки збийте з кукурудзяним крохмалем та яєчним жовтком в окремій мисці. Отриману суміш відправте до овочів, ретельно перемішайте. При необхідності додайте бульйон. У каструлю перекладіть знову курку, посоліть, поперчіть, доведіть до слабкого кипіння, проваріть ще 2-3 хвилини. Вимкніть вогонь, залиште суп на 10 хвилин під кришкою.

При подачі готову страву прикрасьте свіжою зеленню та подавайте разом із австралійським хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного.