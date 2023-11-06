Ідеальна страва із звичайної скумбрії: такі рулетики розлетяться зі столу першими

Такі рулетики доречні навіть на святковий стіл

Рибні страви неймовірно корисні, а рецепти зі скумбрії – і бюджетні, і смачні. Якщо ви куштували навіть котлети зі скумбрії, сьогодні пропонуємо незвичайний рецепт.

Рулетики зі скумбрії за рецептом Smachnonews — це смачний варіант, щоб урізноманітнити сімейний обід та святковий стіл. Така рибка вийде соковитою, ніжною та дуже ароматною. Повз такого рулетика точно ніхто не зможе пройти.

Як приготувати рулетики зі скумбрії

Інгредієнти на 4 порції:

2 скумбрії;

пучок петрушки;

1 зубчик часнику;

15 г натертого пармезану;

25 грамів олії;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Скумбрію розділяємо на філе. Для цього рибі відрізаємо голову і хвіст, робимо надріз черевця, видаляємо начинки, розрізаємо по хребту і відокремлюємо м’ясо від кісток, видаляємо дрібні кісточки. У чашу блендера поміщаємо петрушку, часник, олію, сіль і перець. Все перебиваємо в соус, додаємо сир, все перемішуємо. М’ясну частину риби змащуємо приготованим соусом, закручуємо рулетом, фіксуємо зубочисткою і відправляємо на деко на відстані один від одного. Деко відправляємо в заздалегідь розігріту духову до 200 градусів на 15 хвилин.

Подавайте рибні рулетики з рисом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!