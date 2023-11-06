Смачніше магазинних у сотню разів: готуємо вдома соковиті сосиски
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Ви забудете дорогу до ковбасних відділів
Важко знайти людину, яка відмовиться від соковитих та ароматних сосисок. Їх можна не тільки варити, а готувати із сосисок незвичайні страви. А що робити, якщо якість магазинних продуктів залишає бажати кращого? Приготувати їх самому!
Сьогодні разом із "Фокусом" ми приготуємо соковиті сирно-курячі сосиски. Оскільки ви приготуєте їх із натуральних інгредієнтів, вони вийдуть не тільки смачними, але ще й корисними. Спробуємо?
Як приготувати соковиті сирно-курячі сосиски
Інгредієнти:
- куряче філе — 600-700 г;
- куряче яйце – 1 шт.;
- молоко – 100 мл;
- сіль — 1 ч. л;
- перець мелений – 1 ч. л;
- паприка;
- сир твердий – 100 г.
Спосіб приготування:
- Куряче філе промийте і пропустіть через м’ясорубку.
- В отриманий фарш вбийте яйце, додайте молоко, сіль, перець і паприку, ретельно перемішайте. У вас має вийти соковитий фарш.
- Складіть фольгу надвоє. Візьміть шматочок фаршу, зробіть з нього коржик і викладіть на нього скибочку сиру. Загорніть коржик з усіх боків і загорніть у формі сосиски. Кінчики фольги обріжте. Зробіть так з усім фаршем.
- Сосиски, що вийшло, викладіть на деко. Відправте їх у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.
Обережно зніміть фольгу з готових сосисок. Подавайте їх із картопляним пюре за рецептом "Телеграфа".