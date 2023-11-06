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Смачніше магазинних у сотню разів: готуємо вдома соковиті сосиски

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сосиски вийдуть неймовірно смачними
Сосиски вийдуть неймовірно смачними. Фото realist.online

Ви забудете дорогу до ковбасних відділів

Важко знайти людину, яка відмовиться від соковитих та ароматних сосисок. Їх можна не тільки варити, а готувати із сосисок незвичайні страви. А що робити, якщо якість магазинних продуктів залишає бажати кращого? Приготувати їх самому!

Сьогодні разом із "Фокусом" ми приготуємо соковиті сирно-курячі сосиски. Оскільки ви приготуєте їх із натуральних інгредієнтів, вони вийдуть не тільки смачними, але ще й корисними. Спробуємо?

Як приготувати соковиті сирно-курячі сосиски

Інгредієнти:

  • куряче філе — 600-700 г;
  • куряче яйце – 1 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • сіль — 1 ч. л;
  • перець мелений – 1 ч. л;
  • паприка;
  • сир твердий – 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе промийте і пропустіть через м’ясорубку.
  2. В отриманий фарш вбийте яйце, додайте молоко, сіль, перець і паприку, ретельно перемішайте. У вас має вийти соковитий фарш.
  3. Складіть фольгу надвоє. Візьміть шматочок фаршу, зробіть з нього коржик і викладіть на нього скибочку сиру. Загорніть коржик з усіх боків і загорніть у формі сосиски. Кінчики фольги обріжте. Зробіть так з усім фаршем.
  4. Сосиски, що вийшло, викладіть на деко. Відправте їх у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Обережно зніміть фольгу з готових сосисок. Подавайте їх із картопляним пюре за рецептом "Телеграфа".

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#Рецепт #Сосиски #Готуємо вдома