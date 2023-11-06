Смачніше магазинних у сотню разів: готуємо вдома соковиті сосиски

Ви забудете дорогу до ковбасних відділів

Важко знайти людину, яка відмовиться від соковитих та ароматних сосисок. Їх можна не тільки варити, а готувати із сосисок незвичайні страви. А що робити, якщо якість магазинних продуктів залишає бажати кращого? Приготувати їх самому!

Сьогодні разом із "Фокусом" ми приготуємо соковиті сирно-курячі сосиски. Оскільки ви приготуєте їх із натуральних інгредієнтів, вони вийдуть не тільки смачними, але ще й корисними. Спробуємо?

Як приготувати соковиті сирно-курячі сосиски

Інгредієнти:

куряче філе — 600-700 г;

куряче яйце – 1 шт.;

молоко – 100 мл;

сіль — 1 ч. л;

перець мелений – 1 ч. л;

паприка;

сир твердий – 100 г.

Спосіб приготування:

Куряче філе промийте і пропустіть через м’ясорубку. В отриманий фарш вбийте яйце, додайте молоко, сіль, перець і паприку, ретельно перемішайте. У вас має вийти соковитий фарш. Складіть фольгу надвоє. Візьміть шматочок фаршу, зробіть з нього коржик і викладіть на нього скибочку сиру. Загорніть коржик з усіх боків і загорніть у формі сосиски. Кінчики фольги обріжте. Зробіть так з усім фаршем. Сосиски, що вийшло, викладіть на деко. Відправте їх у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Обережно зніміть фольгу з готових сосисок. Подавайте їх із картопляним пюре за рецептом "Телеграфа".