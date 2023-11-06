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Приголомшливий салат зі жмені макаронів: про інші рецепти навіть чути не захочете

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей салат стане хітом вашого столу
Цей салат стане хітом вашого столу. Фото 1000.menu

Вам знадобляться прості продукти та трохи часу

Як зазвичай ми готуємо макарони? Ми подаємо їх як гарнір або ж просто додаємо фарш — і у нас виходять макарони по-флотськи.

Сook_julija_simonchuk пропонує приготувати незвичайний італійський салат із макаронами та шинкою. Готується він просто, виходить смачним, ситним і чудово втамовує голод. Це ідеальний варіант для повноцінної сімейної вечері. Навряд чи хтось зможе відмовитись від такого салату.

Як приготувати італійський салат з макаронами

Інгредієнти:

  • макарони (дрібні, твердих сортів) – 100 г у сухому вигляді;
  • перець болгарський – 200 г;
  • шинка – 150 г;
  • кукурудза – 150 г;
  • олія – 1-1,5 ст. л;
  • майонез – 1-2 ст. л.;
  • базилік – кілька листочків.

Спосіб приготування:

  1. Макарони відварюємо до готовності відповідно до інструкції на упаковуванні. Промиваємо їх у холодній воді, додаємо олію і ретельно перемішуємо.
  2. Перець чистимо, нарізаємо кубиками. Так само нарізаємо і шинку. З консервованої кукурудзи зливаємо воду.
  3. У салатник перекладаємо готові макарони, шинку, перець, кукурудзу. Туди ж додаємо подрібнений базилік і заправляємо майонезом. Все ретельно перемішуємо та подаємо.

Якщо ви хочете урізноманітнити "макаронне" меню, пропонуємо приготувати до них м’ясний соус за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Рецепт #Салат #Макарони #Готуємо вдома