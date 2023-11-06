Приголомшливий салат зі жмені макаронів: про інші рецепти навіть чути не захочете

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Як зазвичай ми готуємо макарони? Ми подаємо їх як гарнір або ж просто додаємо фарш — і у нас виходять макарони по-флотськи.

Сook_julija_simonchuk пропонує приготувати незвичайний італійський салат із макаронами та шинкою. Готується він просто, виходить смачним, ситним і чудово втамовує голод. Це ідеальний варіант для повноцінної сімейної вечері. Навряд чи хтось зможе відмовитись від такого салату.

Як приготувати італійський салат з макаронами

Інгредієнти:

макарони (дрібні, твердих сортів) – 100 г у сухому вигляді;

перець болгарський – 200 г;

шинка – 150 г;

кукурудза – 150 г;

олія – 1-1,5 ст. л;

майонез – 1-2 ст. л.;

базилік – кілька листочків.

Спосіб приготування:

Макарони відварюємо до готовності відповідно до інструкції на упаковуванні. Промиваємо їх у холодній воді, додаємо олію і ретельно перемішуємо. Перець чистимо, нарізаємо кубиками. Так само нарізаємо і шинку. З консервованої кукурудзи зливаємо воду. У салатник перекладаємо готові макарони, шинку, перець, кукурудзу. Туди ж додаємо подрібнений базилік і заправляємо майонезом. Все ретельно перемішуємо та подаємо.

Якщо ви хочете урізноманітнити "макаронне" меню, пропонуємо приготувати до них м’ясний соус за рецептом "Телеграфа". Смачного.