Приголомшливий салат зі жмені макаронів: про інші рецепти навіть чути не захочете
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Вам знадобляться прості продукти та трохи часу
Як зазвичай ми готуємо макарони? Ми подаємо їх як гарнір або ж просто додаємо фарш — і у нас виходять макарони по-флотськи.
Сook_julija_simonchuk пропонує приготувати незвичайний італійський салат із макаронами та шинкою. Готується він просто, виходить смачним, ситним і чудово втамовує голод. Це ідеальний варіант для повноцінної сімейної вечері. Навряд чи хтось зможе відмовитись від такого салату.
Як приготувати італійський салат з макаронами
Інгредієнти:
- макарони (дрібні, твердих сортів) – 100 г у сухому вигляді;
- перець болгарський – 200 г;
- шинка – 150 г;
- кукурудза – 150 г;
- олія – 1-1,5 ст. л;
- майонез – 1-2 ст. л.;
- базилік – кілька листочків.
Спосіб приготування:
- Макарони відварюємо до готовності відповідно до інструкції на упаковуванні. Промиваємо їх у холодній воді, додаємо олію і ретельно перемішуємо.
- Перець чистимо, нарізаємо кубиками. Так само нарізаємо і шинку. З консервованої кукурудзи зливаємо воду.
- У салатник перекладаємо готові макарони, шинку, перець, кукурудзу. Туди ж додаємо подрібнений базилік і заправляємо майонезом. Все ретельно перемішуємо та подаємо.
Якщо ви хочете урізноманітнити "макаронне" меню, пропонуємо приготувати до них м’ясний соус за рецептом "Телеграфа". Смачного.