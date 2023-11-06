І закуска, і салатик: з цим рецептом буряк стане вашим улюбленим овочем

Бурякова ікра — корисна та бюджетна овочева страва

З буряка можна готувати не лише борщ. З цього корисного овочу виходять смачні закуски, його додають до салатів або запікають шматочками.

Дехто незаслужено ігнорує цей буряк і дарма! Адже з нього можна також приготувати смачну бурякову ікру у будь-який сезон, яка миттю зникатиме з тарілок. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо легко".

Як приготувати бурякову ікру

Інгредієнти:

400-500 г буряка

200 г цибулі

50 г томатної пасти

3-4 зубки часнику

100 г підсмажених та подрібнених волоських горіхів

1 ст. л. винного оцту

3 ст. л. олії

1 ст. л. цукру, сіль

Мелений чорний перець, кмин.

Спосіб приготування:

Буряк почистити, розрізати на четвертинки. Викласти на фольгу у формі для запікання, полити олією, посолити, поперчити, додати улюблені спеції. Загорнути у фольгу у запікати протягом 45 хвилин у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці. Дозволити буряку охолонути і перебити блендером або пропустити через м'ясорубку. Волоські горіхи подрібнити, часник видавити через прес. На сковорідці нагріти невелику кількість олії. Додати цибулю, нарізану кубиками, додати кмин, смажити до м'якості. Додати до цибулі подрібнений буряк й тушкувати разом протягом 10-15 хвилин. Додати томатну пасту, приправити сіллю, цукром, перцем. Накрити кришкою і готувати на середньому вогні ще 10 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці додати оцет та часниково-горіхову суміш. Готову ікру охолодити. Її можна мазати на хліб або подавати як салат.

А якщо ви любите буряк, рекомендуємо також приготувати салат з цим овочем. Ця страва своїм смаком вразить навіть найдосвідченішого гурмана.