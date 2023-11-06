І закуска, і салатик: з цим рецептом буряк стане вашим улюбленим овочем
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Бурякова ікра — корисна та бюджетна овочева страва
З буряка можна готувати не лише борщ. З цього корисного овочу виходять смачні закуски, його додають до салатів або запікають шматочками.
Дехто незаслужено ігнорує цей буряк і дарма! Адже з нього можна також приготувати смачну бурякову ікру у будь-який сезон, яка миттю зникатиме з тарілок. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо легко".
Як приготувати бурякову ікру
Інгредієнти:
- 400-500 г буряка
- 200 г цибулі
- 50 г томатної пасти
- 3-4 зубки часнику
- 100 г підсмажених та подрібнених волоських горіхів
- 1 ст. л. винного оцту
- 3 ст. л. олії
- 1 ст. л. цукру, сіль
- Мелений чорний перець, кмин.
Спосіб приготування:
- Буряк почистити, розрізати на четвертинки.
- Викласти на фольгу у формі для запікання, полити олією, посолити, поперчити, додати улюблені спеції. Загорнути у фольгу у запікати протягом 45 хвилин у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці.
- Дозволити буряку охолонути і перебити блендером або пропустити через м'ясорубку.
- Волоські горіхи подрібнити, часник видавити через прес.
- На сковорідці нагріти невелику кількість олії. Додати цибулю, нарізану кубиками, додати кмин, смажити до м'якості.
- Додати до цибулі подрібнений буряк й тушкувати разом протягом 10-15 хвилин.
- Додати томатну пасту, приправити сіллю, цукром, перцем. Накрити кришкою і готувати на середньому вогні ще 10 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці додати оцет та часниково-горіхову суміш.
- Готову ікру охолодити. Її можна мазати на хліб або подавати як салат.
А якщо ви любите буряк, рекомендуємо також приготувати салат з цим овочем. Ця страва своїм смаком вразить навіть найдосвідченішого гурмана.