Близькі уплітатимуть за обидві щоки: сирно-бананова запіканка нашвидкуруч

Повітряна, легка, пишна запіканка з бананами нікого не залишить байдужим

Сир можна їсти як самостійну страву або готувати з нього смачні пироги, печиво, закуски. Однією з таких страв є сирно-бананова запіканка.

Вона чудово підходить до кави на сніданок, а також шматочок можна взяти з собою на перекус. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "say7".

Як приготувати сирно-бананову запіканку

Інгредієнти:

300 г сиру (5-9%)

400 г бананів (неочищених)

2 яйця

50-70 г цукру

10 г ванільного цукру

50 г манної крупи

Спосіб приготування:

Банани очистити від шкірки, подрібнити у блендері. Додати сир, перемішати. Додати яйця, перемішати. Додати цукор та ванільний цукор, перемішати. Додати манну крупу, перемішати, залишити на 15 хвилин. Форму для запікання змастити олією або вершковим маслом. Викласти туди тісто. Запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

А якщо ви любите сир рекомендуємо також приготувати смачні сочники. Вони виходять дуже ніжними та смачними.