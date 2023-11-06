Близькі уплітатимуть за обидві щоки: сирно-бананова запіканка нашвидкуруч
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Повітряна, легка, пишна запіканка з бананами нікого не залишить байдужим
Сир можна їсти як самостійну страву або готувати з нього смачні пироги, печиво, закуски. Однією з таких страв є сирно-бананова запіканка.
Вона чудово підходить до кави на сніданок, а також шматочок можна взяти з собою на перекус. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "say7".
Як приготувати сирно-бананову запіканку
Інгредієнти:
- 300 г сиру (5-9%)
- 400 г бананів (неочищених)
- 2 яйця
- 50-70 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 50 г манної крупи
Спосіб приготування:
- Банани очистити від шкірки, подрібнити у блендері.
- Додати сир, перемішати.
- Додати яйця, перемішати.
- Додати цукор та ванільний цукор, перемішати.
- Додати манну крупу, перемішати, залишити на 15 хвилин.
- Форму для запікання змастити олією або вершковим маслом. Викласти туди тісто.
- Запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.
А якщо ви любите сир рекомендуємо також приготувати смачні сочники. Вони виходять дуже ніжними та смачними.