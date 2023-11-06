По очах все видно: як вибрати якісний оселедець

Як купити оселедець і не помилитися

Оселедець — досить популярна риба, яку використовують у складі різних страв або просто їдять маринованою. При цьому часом вибрати якісну рибу в магазині – цілий квест.

Однак, існує хитрість, за допомогою якої важко помилитися при виборі свіжого оселедця. На що звертати увагу розповіли "Бєлновини".

Як вибрати свіжий оселедець

Так, при виборі риби варто звернути увагу на її очі. Вони не повинні бути червоними чи каламутними. Далі необхідно подивитися на зябра риби – вони мають бути світло-рожевими, а не коричневими.

Вкрай важливо, щоб покрив риби був цілим, без зовнішніх пошкоджень або тріщин на черевній частині. Дозволяється наявність невеликої кількості осаду білкових речовин та легкого жовтуватого нальоту. При цьому текстура високоякісної риби має бути м’якою, але водночас щільною.

При натисканні на рибу хороший оселедець повинен відразу повернутися до своєї форми. А ось м’яку рибу краще не брати.

Якісний оселедець повинен бути світлим на зрізі та зі світлим животом. Філе не повинно бути червоним, тому що це говорить, що воно погано просолене.

А якщо ви любите оселедець, рекомендуємо приготувати бутербродну пасту з цієї риби за рецептом "Телеграфа". Готується ця закуска швидко, а в її складі звичайні та бюджетні продукти.