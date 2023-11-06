Забудете про звичайні деруни: просто додайте секретний інгредієнт

Вийде незвичайно і неймовірно смачно

Золотисті хрусткі деруни — улюблена страва багатьох. Хоча їх рецептів неймовірна безліч, класичний рецепт обов’язково включає терту картоплю, цибулю, яйце і трохи борошна.

Сьогодні разом із "Мета" ми приготуємо незвичайні деруни із секретним інгредієнтом. Варто тільки додати в рецепт трохи замороженого курячого філе — і ви не впізнаєте блюдо. Спробуємо?

Як приготувати деруни з м’ясом

Інгредієнти

Для дерунів:

картопля — 800 г;

куряче філе заморожене — 400 г;

яйце — 1 шт.;

сметана — 1 ст.л;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

сир твердий — 100 г;

сіль, перець — 1/2 ч.л.

Для соусу:

сметана;

кріп;

паприка;

сухий часник;

масло;

сіль.

Спосіб приготування:

Заморожене куряче філе та очищену картоплю натираємо на великій тертці, часник та цибулю – на дрібній стороні тертки. Все перемішуємо. В отриману масу додаємо яйце, сметану, сіль, перець та тертий сир, ретельно все перемішуємо. Сковороду трохи змащуємо маслом, розігріваємо. Ложкою викладаємо масу, що вийшла, і обсмажуємо її з двох сторін до появи апетитної золотистої скоринки. Готові деруни викладаємо на паперові рушники, щоб забрати зайву олію. Для приготування соусу змішуємо всі інгредієнти та подаємо на стіл із готовими дерунами.

Раніше ми розповідали, як приготувати деруни з гарбуза. Спробуйте це фантастичне блюдо!