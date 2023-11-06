Забудете про звичайні деруни: просто додайте секретний інгредієнт
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Вийде незвичайно і неймовірно смачно
Золотисті хрусткі деруни — улюблена страва багатьох. Хоча їх рецептів неймовірна безліч, класичний рецепт обов’язково включає терту картоплю, цибулю, яйце і трохи борошна.
Сьогодні разом із "Мета" ми приготуємо незвичайні деруни із секретним інгредієнтом. Варто тільки додати в рецепт трохи замороженого курячого філе — і ви не впізнаєте блюдо. Спробуємо?
Як приготувати деруни з м’ясом
Інгредієнти
Для дерунів:
- картопля — 800 г;
- куряче філе заморожене — 400 г;
- яйце — 1 шт.;
- сметана — 1 ст.л;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- сир твердий — 100 г;
- сіль, перець — 1/2 ч.л.
Для соусу:
- сметана;
- кріп;
- паприка;
- сухий часник;
- масло;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Заморожене куряче філе та очищену картоплю натираємо на великій тертці, часник та цибулю – на дрібній стороні тертки. Все перемішуємо.
- В отриману масу додаємо яйце, сметану, сіль, перець та тертий сир, ретельно все перемішуємо.
- Сковороду трохи змащуємо маслом, розігріваємо. Ложкою викладаємо масу, що вийшла, і обсмажуємо її з двох сторін до появи апетитної золотистої скоринки. Готові деруни викладаємо на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.
- Для приготування соусу змішуємо всі інгредієнти та подаємо на стіл із готовими дерунами.
Раніше ми розповідали, як приготувати деруни з гарбуза. Спробуйте це фантастичне блюдо!