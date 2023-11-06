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Розсипчасті рогалики за 10 хвилин, без молока та масла: фантастично простий рецепт печива

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Виходить шалено смачно, ще й приготувати просто
Виходить шалено смачно, ще й приготувати просто. Фото Бабусині рецепти

Така домашня випічка ідеальна до кави чи чаю

Ми ділились рецептом чудової шарлотки. Тепер розповідаємо, як вдома приготувати смачні розсипчасті рогалики з варенням.

Вони пасують як до посту, так і на кожен день. Начинка дуже смачна і не розтікається. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • вода тепла — 100 мл
  • цукор — 2 ст. л.
  • борошно — 300 г
  • олія — 100 мл
  • розпушувач — 1 ч. л.
  • ванільний цукор — 10 г
  • сіль — дрібка
  • варення (повидло)
  • цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. До теплої води додаємо олію, цукор, ванільний цукор. Кладемо дрібку солі, перемішуємо.
  2. Додаємо, обов’язково просіюючи, борошно і розпушувач, замішуємо тісто. Ділимо його на 3 рівних шматки.
  3. Кожен із шматочків розкочуємо в круглий пласт, ділимо на 8 частин. Зверху викладаємо по 1 чайній ложці варення та закручуємо рогалики.
  4. Викладаємо їх на форму, застелену пергаментом. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів, приблизно 20-25 хвилин.

Обов’язково, поки рогалики ще гарячі, посипаємо їх цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати ідеальний бісквіт.

Теги:
#Рецепт #Солодощі #Випічка #Тісто