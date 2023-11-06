Розсипчасті рогалики за 10 хвилин, без молока та масла: фантастично простий рецепт печива

Така домашня випічка ідеальна до кави чи чаю

Ми ділились рецептом чудової шарлотки. Тепер розповідаємо, як вдома приготувати смачні розсипчасті рогалики з варенням.

Вони пасують як до посту, так і на кожен день. Начинка дуже смачна і не розтікається. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

вода тепла — 100 мл

цукор — 2 ст. л.

борошно — 300 г

олія — 100 мл

розпушувач — 1 ч. л.

ванільний цукор — 10 г

сіль — дрібка

варення (повидло)

цукрова пудра

Спосіб приготування:

До теплої води додаємо олію, цукор, ванільний цукор. Кладемо дрібку солі, перемішуємо. Додаємо, обов’язково просіюючи, борошно і розпушувач, замішуємо тісто. Ділимо його на 3 рівних шматки. Кожен із шматочків розкочуємо в круглий пласт, ділимо на 8 частин. Зверху викладаємо по 1 чайній ложці варення та закручуємо рогалики. Викладаємо їх на форму, застелену пергаментом. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів, приблизно 20-25 хвилин.

Обов’язково, поки рогалики ще гарячі, посипаємо їх цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати ідеальний бісквіт.