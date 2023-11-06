Розсипчасті рогалики за 10 хвилин, без молока та масла: фантастично простий рецепт печива
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Така домашня випічка ідеальна до кави чи чаю
Ми ділились рецептом чудової шарлотки. Тепер розповідаємо, як вдома приготувати смачні розсипчасті рогалики з варенням.
Вони пасують як до посту, так і на кожен день. Начинка дуже смачна і не розтікається. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- вода тепла — 100 мл
- цукор — 2 ст. л.
- борошно — 300 г
- олія — 100 мл
- розпушувач — 1 ч. л.
- ванільний цукор — 10 г
- сіль — дрібка
- варення (повидло)
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- До теплої води додаємо олію, цукор, ванільний цукор. Кладемо дрібку солі, перемішуємо.
- Додаємо, обов’язково просіюючи, борошно і розпушувач, замішуємо тісто. Ділимо його на 3 рівних шматки.
- Кожен із шматочків розкочуємо в круглий пласт, ділимо на 8 частин. Зверху викладаємо по 1 чайній ложці варення та закручуємо рогалики.
- Викладаємо їх на форму, застелену пергаментом. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів, приблизно 20-25 хвилин.
Обов’язково, поки рогалики ще гарячі, посипаємо їх цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати ідеальний бісквіт.