Ошатний святковий салат, який збереться з кожного холодильника: гості з’їдять його разом з тарілкою

Виходить шалено смачно і просто

Ми розповідали, як покращити смак стандартної "шуби". Тепер ділимось рецептом чудового святкового салату з консервою.

Такі салати — з рибою, сиром та огірками уже вважаються класичними. Взяти можна будь-яку рибну консерву, але найсмачніше буде з консервованим тунцем. Рецептом поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

консервований тунець у власному соку — 1 банка;

два мариновані огірки;

два свіжих огірки;

плавлений сир — 200 г

одна невелика цибулина;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Для майонезу:

молоко — 150 мл;

рослинна олія — 300 мл;

гірчиця — 10 г;

лимонний сік — 30 мл;

сіль — 3 г.

Спосіб приготування:

Огірки, і свіжі, і мариновані, нарізаємо кубиками. Так само подрібнюємо цибулю. Складаємо у миску. Плавлений сир ненадовго кладемо в морозилку, щоб він застиг. Після натираємо його на крупній тертці. З тунця зливаємо зайву рідину і розмиємо його виделкою. Додаємо до огірків і плавленого сиру. Заправляємо сіллю та перцем. Для приготування майонезу у склянку для блендера вливаємо молоко та рослинну олію. Збиваємо блендером протягом кількох секунд, тоді додаємо гірчицю, лимонний сік, приправляємо сіллю до свого смаку і збиваємо до отримання однорідної маси.

Салат саме з домашнім майонезом виходить шалено смачним. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачну грибну намазку на хліб.