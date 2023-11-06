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Ошатний святковий салат, який збереться з кожного холодильника: гості з’їдять його разом з тарілкою

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий рецепт святкової закуски Новина оновлена 06 листопада 2023, 14:20
Чудовий рецепт святкової закуски. Фото Гола Правда

Виходить шалено смачно і просто

Ми розповідали, як покращити смак стандартної "шуби". Тепер ділимось рецептом чудового святкового салату з консервою.

Такі салати — з рибою, сиром та огірками уже вважаються класичними. Взяти можна будь-яку рибну консерву, але найсмачніше буде з консервованим тунцем. Рецептом поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

  • консервований тунець у власному соку — 1 банка;
  • два мариновані огірки;
  • два свіжих огірки;
  • плавлений сир — 200 г
  • одна невелика цибулина;
  • сіль, свіжомелений чорний перець.
  • Для майонезу:
  • молоко — 150 мл;
  • рослинна олія — 300 мл;
  • гірчиця — 10 г;
  • лимонний сік — 30 мл;
  • сіль — 3 г.

Спосіб приготування:

  1. Огірки, і свіжі, і мариновані, нарізаємо кубиками. Так само подрібнюємо цибулю. Складаємо у миску.
  2. Плавлений сир ненадовго кладемо в морозилку, щоб він застиг. Після натираємо його на крупній тертці.
  3. З тунця зливаємо зайву рідину і розмиємо його виделкою. Додаємо до огірків і плавленого сиру. Заправляємо сіллю та перцем.
  4. Для приготування майонезу у склянку для блендера вливаємо молоко та рослинну олію. Збиваємо блендером протягом кількох секунд, тоді додаємо гірчицю, лимонний сік, приправляємо сіллю до свого смаку і збиваємо до отримання однорідної маси.

Салат саме з домашнім майонезом виходить шалено смачним. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачну грибну намазку на хліб.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Святковий стіл