Ошатний святковий салат, який збереться з кожного холодильника: гості з’їдять його разом з тарілкою
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Виходить шалено смачно і просто
Ми розповідали, як покращити смак стандартної "шуби". Тепер ділимось рецептом чудового святкового салату з консервою.
Такі салати — з рибою, сиром та огірками уже вважаються класичними. Взяти можна будь-яку рибну консерву, але найсмачніше буде з консервованим тунцем. Рецептом поділились на порталі "Фокус".
Інгредієнти:
- консервований тунець у власному соку — 1 банка;
- два мариновані огірки;
- два свіжих огірки;
- плавлений сир — 200 г
- одна невелика цибулина;
- сіль, свіжомелений чорний перець.
- Для майонезу:
- молоко — 150 мл;
- рослинна олія — 300 мл;
- гірчиця — 10 г;
- лимонний сік — 30 мл;
- сіль — 3 г.
Спосіб приготування:
- Огірки, і свіжі, і мариновані, нарізаємо кубиками. Так само подрібнюємо цибулю. Складаємо у миску.
- Плавлений сир ненадовго кладемо в морозилку, щоб він застиг. Після натираємо його на крупній тертці.
- З тунця зливаємо зайву рідину і розмиємо його виделкою. Додаємо до огірків і плавленого сиру. Заправляємо сіллю та перцем.
- Для приготування майонезу у склянку для блендера вливаємо молоко та рослинну олію. Збиваємо блендером протягом кількох секунд, тоді додаємо гірчицю, лимонний сік, приправляємо сіллю до свого смаку і збиваємо до отримання однорідної маси.
Салат саме з домашнім майонезом виходить шалено смачним. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачну грибну намазку на хліб.