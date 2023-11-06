Оцет лити не треба: кулінари розкрили секрет найсмачнішої маринованої цибулі
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Цибулька виходять дуже хрумкою та ароматною
Маринована цибуля – це смачний і універсальний інгредієнт. Її можна як класти в бургери, так і подавати з апетитним шашликом чи соковитими котлетами.
Традиційно для маринаду використовують оцет або лимонну кислоту, але є й інші варіанти. Одним із них поділились на uaportal. Він врятує тих, кому за станом здоров’я не варто вживати кислоту або ж якщо оцет закінчився.
Інгредієнти:
- 1 цибулина
- 2 столові ложки цукру
- 2 столові ложки солі
- 1/4 склянки води
- 1/4 склянки рослинної олії
Спосіб приготування:
- В мисочці з’єднуємо цукор та сіль. Доливаємо воду та рослинну олію, розмішуємо.
- Цибулю чистимо, дрібно нарізаємо. Викладаємо її до маринаду й перемішуємо.
- Миску закриваємо кришкою або харчовою плівкою. Ставимо в холодильник та залишаємо на 3-4 години.
Цибулю можна лишити і на довше — тоді вона буде більш м'якою. Перед вживанням варто відкинути її на сито — так стече зайва рідина, залишиться лише апетитна та ароматна цибулька. До цього маринаду можна додавати різноманітні спеції та трави. Також ми розповідали, як приготувати смачний та простий салат.