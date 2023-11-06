Дешевше, ніж м’ясо, і значно ситніше: дивовижні печінкові оладки нашвидкуруч

Чудова страва за копійки

Ми розповідали, як підготувати печінку до приготування, щоб вона вийшла дуже смачною. Субпродукти дешевші за м'ясо, тому печінка — популярний продукт. Особливо якщо її правильно приготувати.

На today.ua розповіли, як приготувати печінкові оладки із секретним інгредієнтом. Річ йде про яблуко, яке краще вибирати кисле. Воно додасть оладкам приємного аромату та присмаку.

Інгредієнти:

1 кг печінки

сіль та перець — до смаку

яйце

4-5 ст. л. борошна

цибулина

яблуко

олія для смаження

Спосіб приготування

Печінку потрібно добре промити та видалити плівку. Потім подрібнюємо продукт у м'ясорубці. Так само кришимо цибулю та яблуко. Отриманий фарш солимо, додаємо спеції. Також кладемо яйце та просіюємо в миску борошно. Повинно вийти не надто рідке тісто. Перемішуємо його до однорідності та відставляємо убік. Розігріваємо сковороду з олією. Столовою ложкою набираємо тісто і обсмажуємо печінкові оладки. Їм достатньо по кілька хвилин для кожної сторони. При цьому накривати кришкою сковороду не можна.

Печінкові оладки можна подати зі сметаною та зеленню. Або ж приготувати до них соус на основі йогурту.