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Цікавий бюджетний пиріг, для якого навіть тісто не знадобиться: чудовий та простий рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Страва виходить дуже смачною та ароматною
Страва виходить дуже смачною та ароматною. Фото shuba.life

Гарний гарнір чи самостійний перекус

Ми ділились рецептом дуже смачної скумбрії. Тепер розповідаємо, як спекти чудовий закусочний пиріг з овочів.

Для нього навіть тісто не потрібне. Це цілком самостійна страва, яку можна з’їсти гарячою або використати як гарнір. Рецептом поділились на порталі SHUBA

Інгредієнти:

  • Капуста білоголова — 800 г
  • Морква — 2 шт.
  • Перець болгарський червоний — 150 г
  • Цибуля порей — 2 шт.
  • Петрушка, гілочка — 6 шт.
  • Кріп, пучок — 1 шт.
  • Манка — 3 ст. л.
  • Розпушувач — 1/2 ч. л.
  • Сіль — 1/2 ч. л.
  • Перець духмяний мелений — 1/2 ч. л.
  • Сушений кмин — 1/2 ч. л.
  • Яйця курячі — 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. Капусту натираємо на крупній тертці. Моркву кришимо тоненькою соломкою і обсмажуємо до готовності із цибулею, порізаною кубиками.
  2. Перець теж нарізаємо кубиками, зелень січемо. Порей нарізаємо кружальцями.
  3. З’єднуємо капусту, засмажку із цибулі й моркви. Також додаємо перець, зелень, жовтки, сіль, перець, кмин і манку. Добре вимішуємо.
  4. Окремо збиваємо білки і вмішуємо в овочеву суміш. Масу викладаємо у форму, застелену пергаментом, та випікаємо при 170 градусів 50-60 хвилин.

Виходить дуже смачно та ароматно. Чудово подати такий пиріг зі сметаною або соусом на основі йогурту.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Капуста #Випічка