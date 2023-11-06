Цікавий бюджетний пиріг, для якого навіть тісто не знадобиться: чудовий та простий рецепт

Гарний гарнір чи самостійний перекус

Ми ділились рецептом дуже смачної скумбрії. Тепер розповідаємо, як спекти чудовий закусочний пиріг з овочів.

Для нього навіть тісто не потрібне. Це цілком самостійна страва, яку можна з’їсти гарячою або використати як гарнір. Рецептом поділились на порталі SHUBA

Інгредієнти:

Капуста білоголова — 800 г

Морква — 2 шт.

Перець болгарський червоний — 150 г

Цибуля порей — 2 шт.

Петрушка, гілочка — 6 шт.

Кріп, пучок — 1 шт.

Манка — 3 ст. л.

Розпушувач — 1/2 ч. л.

Сіль — 1/2 ч. л.

Перець духмяний мелений — 1/2 ч. л.

Сушений кмин — 1/2 ч. л.

Яйця курячі — 3 шт.

Спосіб приготування:

Капусту натираємо на крупній тертці. Моркву кришимо тоненькою соломкою і обсмажуємо до готовності із цибулею, порізаною кубиками. Перець теж нарізаємо кубиками, зелень січемо. Порей нарізаємо кружальцями. З’єднуємо капусту, засмажку із цибулі й моркви. Також додаємо перець, зелень, жовтки, сіль, перець, кмин і манку. Добре вимішуємо. Окремо збиваємо білки і вмішуємо в овочеву суміш. Масу викладаємо у форму, застелену пергаментом, та випікаємо при 170 градусів 50-60 хвилин.

Виходить дуже смачно та ароматно. Чудово подати такий пиріг зі сметаною або соусом на основі йогурту.