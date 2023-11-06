Цікавий бюджетний пиріг, для якого навіть тісто не знадобиться: чудовий та простий рецепт
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Гарний гарнір чи самостійний перекус
Ми ділились рецептом дуже смачної скумбрії. Тепер розповідаємо, як спекти чудовий закусочний пиріг з овочів.
Для нього навіть тісто не потрібне. Це цілком самостійна страва, яку можна з’їсти гарячою або використати як гарнір. Рецептом поділились на порталі SHUBA
Інгредієнти:
- Капуста білоголова — 800 г
- Морква — 2 шт.
- Перець болгарський червоний — 150 г
- Цибуля порей — 2 шт.
- Петрушка, гілочка — 6 шт.
- Кріп, пучок — 1 шт.
- Манка — 3 ст. л.
- Розпушувач — 1/2 ч. л.
- Сіль — 1/2 ч. л.
- Перець духмяний мелений — 1/2 ч. л.
- Сушений кмин — 1/2 ч. л.
- Яйця курячі — 3 шт.
Спосіб приготування:
- Капусту натираємо на крупній тертці. Моркву кришимо тоненькою соломкою і обсмажуємо до готовності із цибулею, порізаною кубиками.
- Перець теж нарізаємо кубиками, зелень січемо. Порей нарізаємо кружальцями.
- З’єднуємо капусту, засмажку із цибулі й моркви. Також додаємо перець, зелень, жовтки, сіль, перець, кмин і манку. Добре вимішуємо.
- Окремо збиваємо білки і вмішуємо в овочеву суміш. Масу викладаємо у форму, застелену пергаментом, та випікаємо при 170 градусів 50-60 хвилин.
Виходить дуже смачно та ароматно. Чудово подати такий пиріг зі сметаною або соусом на основі йогурту.