Пишний омлет за цим рецептом буде на столі за п’ять хвилин
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Сніданок вийде не лише смачним, а й корисним
Щоранку ми думаємо, що приготувати на сніданок. Цей прийом їжі має бути ситним, корисним, смачним та швидким у приготуванні. Саме тому пишний омлет – найкращий варіант для чудового сніданку.
Разом із "Главредом" за п’ять хвилин ми приготуємо смачний та корисний омлет. Для нього вам не доведеться вибирати в магазині якісь дорогі інгредієнти — ви знайдете точно все у себе в холодильнику. Цей рецепт урятує вас, якщо вранці немає часу на приготування.
Як приготувати пишний омлет за п’ять хвилин
Інгредієнти:
- яйця великі – 2 шт.;
- молоко — 150 мл;
- буженина або бекон;
- помідори чері — 4 шт.;
- спеції, цибуля, сухий часник — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Духовку розігріваємо до 180-200 градусів. Беремо невелику форму для запікання, змащуємо її оливковою олією або вершковим маслом.
- Помідори та цибулю порей миємо, нарізаємо їх кружальцями та красиво перекладаємо у форму. Зверху накладаємо кілька скибочок буженини або бекону.
- Яйця миємо, розбиваємо у тарілку та заливаємо теплим молоком. Все збиваємо вінчиком протягом 2 хвилин, солимо і додаємо спеції до смаку. Яєчну суміш заливаємо в деко і ставимо в духовку.
- Як тільки омлет стане пишним, вимикаємо духовку, даємо охолонути та подаємо на стіл.
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