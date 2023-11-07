Рус

Пишний омлет за цим рецептом буде на столі за п’ять хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такий омлет додасть вам сил та енергії на весь день
Такий омлет додасть вам сил та енергії на весь день. Фото Сегодня

Сніданок вийде не лише смачним, а й корисним

Щоранку ми думаємо, що приготувати на сніданок. Цей прийом їжі має бути ситним, корисним, смачним та швидким у приготуванні. Саме тому пишний омлет – найкращий варіант для чудового сніданку.

Разом із "Главредом" за п’ять хвилин ми приготуємо смачний та корисний омлет. Для нього вам не доведеться вибирати в магазині якісь дорогі інгредієнти — ви знайдете точно все у себе в холодильнику. Цей рецепт урятує вас, якщо вранці немає часу на приготування.

Як приготувати пишний омлет за п’ять хвилин

Інгредієнти:

  • яйця великі – 2 шт.;
  • молоко — 150 мл;
  • буженина або бекон;
  • помідори чері — 4 шт.;
  • спеції, цибуля, сухий часник — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 180-200 градусів. Беремо невелику форму для запікання, змащуємо її оливковою олією або вершковим маслом.
  2. Помідори та цибулю порей миємо, нарізаємо їх кружальцями та красиво перекладаємо у форму. Зверху накладаємо кілька скибочок буженини або бекону.
  3. Яйця миємо, розбиваємо у тарілку та заливаємо теплим молоком. Все збиваємо вінчиком протягом 2 хвилин, солимо і додаємо спеції до смаку. Яєчну суміш заливаємо в деко і ставимо в духовку.
  4. Як тільки омлет стане пишним, вимикаємо духовку, даємо охолонути та подаємо на стіл.

Рекомендуємо також приготувати омлет у лаваші за рецептом "Телеграфа". Така страва підкорить ваше серце.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Омлет #Готуємо вдома