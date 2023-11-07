Пишний омлет за цим рецептом буде на столі за п’ять хвилин

Сніданок вийде не лише смачним, а й корисним

Щоранку ми думаємо, що приготувати на сніданок. Цей прийом їжі має бути ситним, корисним, смачним та швидким у приготуванні. Саме тому пишний омлет – найкращий варіант для чудового сніданку.

Разом із "Главредом" за п’ять хвилин ми приготуємо смачний та корисний омлет. Для нього вам не доведеться вибирати в магазині якісь дорогі інгредієнти — ви знайдете точно все у себе в холодильнику. Цей рецепт урятує вас, якщо вранці немає часу на приготування.

Як приготувати пишний омлет за п’ять хвилин

Інгредієнти:

яйця великі – 2 шт.;

молоко — 150 мл;

буженина або бекон;

помідори чері — 4 шт.;

спеції, цибуля, сухий часник — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Духовку розігріваємо до 180-200 градусів. Беремо невелику форму для запікання, змащуємо її оливковою олією або вершковим маслом. Помідори та цибулю порей миємо, нарізаємо їх кружальцями та красиво перекладаємо у форму. Зверху накладаємо кілька скибочок буженини або бекону. Яйця миємо, розбиваємо у тарілку та заливаємо теплим молоком. Все збиваємо вінчиком протягом 2 хвилин, солимо і додаємо спеції до смаку. Яєчну суміш заливаємо в деко і ставимо в духовку. Як тільки омлет стане пишним, вимикаємо духовку, даємо охолонути та подаємо на стіл.

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