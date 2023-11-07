Жодного рису та кукурудзи: цей крабовий салат ви приготуєте з трьох інгредієнтів
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Виявляється, цю страву приготувати можна ще простіше та смачніше.
Без салатів важко уявити нашу кухню. Безумовно, один із найпопулярніших салатів — крабовий. Як правило, класична страва готується з рисом, яйцями, консервованою кукурудзою та майонезом.
Якщо ж ви вирішили здивувати гостей та близьких за святковим столом, приготуйте крабовий салат за рецептом "Главреда". Ніжна, проста і легка в приготуванні страва захопить всіх. Спробуйте і переконайтеся.
Як приготувати крабовий салат
Інгредієнти:
- крабові палички — 200 г;
- сир твердий (найкраще Голландський) — 180 г;
- яйця — 3 шт.;
- часник — до свого смаку;
- майонез – для заправки.
Спосіб приготування:
- Твердий сир натираємо на середній тертці.
- Яйця відварюємо круто, остуджуємо, чистимо, ділимо на жовтки та білки. Жовтки відразу натираємо на дрібній тертці до сиру. За бажанням в начинку додаємо трохи часнику та 1 столову ложку майонезу. Все ретельно перемішуємо.
- В окрему тарілку натираємо на дрібній тертці білок.
- Крабові палички чистимо від упакування, викладаємо на блюдо та промазуємо начинкою із сиру, жовтка та часнику. Збираємо салат, доки не закінчаться крабові палички. Верхній шар посипаємо білком і прикрашаємо гілочками зелені.
Ще спробуйте додати в крабовий салат сир за рецептом "Телеграф". Ви здивуєтеся результатом.