Жодного рису та кукурудзи: цей крабовий салат ви приготуєте з трьох інгредієнтів

Виявляється, цю страву приготувати можна ще простіше та смачніше.

Без салатів важко уявити нашу кухню. Безумовно, один із найпопулярніших салатів — крабовий. Як правило, класична страва готується з рисом, яйцями, консервованою кукурудзою та майонезом.

Якщо ж ви вирішили здивувати гостей та близьких за святковим столом, приготуйте крабовий салат за рецептом "Главреда". Ніжна, проста і легка в приготуванні страва захопить всіх. Спробуйте і переконайтеся.

Як приготувати крабовий салат

Інгредієнти:

крабові палички — 200 г;

сир твердий (найкраще Голландський) — 180 г;

яйця — 3 шт.;

часник — до свого смаку;

майонез – для заправки.

Спосіб приготування:

Твердий сир натираємо на середній тертці. Яйця відварюємо круто, остуджуємо, чистимо, ділимо на жовтки та білки. Жовтки відразу натираємо на дрібній тертці до сиру. За бажанням в начинку додаємо трохи часнику та 1 столову ложку майонезу. Все ретельно перемішуємо. В окрему тарілку натираємо на дрібній тертці білок. Крабові палички чистимо від упакування, викладаємо на блюдо та промазуємо начинкою із сиру, жовтка та часнику. Збираємо салат, доки не закінчаться крабові палички. Верхній шар посипаємо білком і прикрашаємо гілочками зелені.

Ще спробуйте додати в крабовий салат сир за рецептом "Телеграф". Ви здивуєтеся результатом.