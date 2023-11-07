Такою курочкою із задоволенням ласують грузини: готуємо найсмачніше чахохбілі

Приготуйте м’ясо так, як це вміють грузини

Грузинська кухня — це не тільки хачапурі по-аджарськи та улюблені хінкалі. Це ще й приголомшливе м’ясо.

Сьогодні разом з Foodoboz ми приготуємо смачну страву — чахохбілі з курки. В основі рецепта раніше було м’ясо фазанів, адже хохобі грузинською мовою означає фазан. Згодом цей птах втратив свою популярність, а його місце зайняла курятина. Тут важливо ретельно вибирати м’ясо, щоб воно було соковитим.

Якщо хочеться чогось нового та незвичайного – приготуйте чахохбілі з курки. Таке м’ясо просто розтане у роті, часник, зелень і спеції додадуть йому аромату, а соус ткемалі – особливої кислинки.

Як приготувати чахохбілі з курки

Інгредієнти:

курка — 1,5 кг;

цибуля ріпчаста — 3-5 шт.;

помідор — 4 шт.;

кінза — 1 пучок;

часник — 3 зубчики;

рослинна олія — 2-3 ст. л.;

масло вершкове — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.;

соус ткемалі — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Курку миємо, прибираємо все зайве і розрізаємо на зручні шматочки. Цибулю чистимо, миємо, нарізаємо пір’ячком або чверть кільцями. Помідори відправляємо в жароміцний посуд, заливаємо окропом, щоб легко зняти шкірку, нарізати кубиками. М’ясо смажимо до рум’яної скоринки на олії (грудку слід додати пізніше). Туди ж відправляємо вершкове масло, цибулю і смажимо до золотистого кольору. Солимо, перчимо, даємо кілька хвилин потомитися. Додаємо помідори, трохи солимо і посипаємо хмелі-сунелі, за бажання додаємо червоний перець і тушкуємо до готовності – це має зайняти близько 20 хвилин. Додаємо соус ткемалі, нарізану кінзу, пропущений через прес часник, даємо потому ще 10 хвилин.

Готову гарячу страву можна подавати як із гарніром за рецептом "Телеграфа". Смачного!