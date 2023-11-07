Такою курочкою із задоволенням ласують грузини: готуємо найсмачніше чахохбілі
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Приготуйте м’ясо так, як це вміють грузини
Грузинська кухня — це не тільки хачапурі по-аджарськи та улюблені хінкалі. Це ще й приголомшливе м’ясо.
Сьогодні разом з Foodoboz ми приготуємо смачну страву — чахохбілі з курки. В основі рецепта раніше було м’ясо фазанів, адже хохобі грузинською мовою означає фазан. Згодом цей птах втратив свою популярність, а його місце зайняла курятина. Тут важливо ретельно вибирати м’ясо, щоб воно було соковитим.
Якщо хочеться чогось нового та незвичайного – приготуйте чахохбілі з курки. Таке м’ясо просто розтане у роті, часник, зелень і спеції додадуть йому аромату, а соус ткемалі – особливої кислинки.
Як приготувати чахохбілі з курки
Інгредієнти:
- курка — 1,5 кг;
- цибуля ріпчаста — 3-5 шт.;
- помідор — 4 шт.;
- кінза — 1 пучок;
- часник — 3 зубчики;
- рослинна олія — 2-3 ст. л.;
- масло вершкове — 1 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- хмелі-сунелі — 1 ч. л.;
- соус ткемалі — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Курку миємо, прибираємо все зайве і розрізаємо на зручні шматочки.
- Цибулю чистимо, миємо, нарізаємо пір’ячком або чверть кільцями.
- Помідори відправляємо в жароміцний посуд, заливаємо окропом, щоб легко зняти шкірку, нарізати кубиками.
- М’ясо смажимо до рум’яної скоринки на олії (грудку слід додати пізніше). Туди ж відправляємо вершкове масло, цибулю і смажимо до золотистого кольору. Солимо, перчимо, даємо кілька хвилин потомитися.
- Додаємо помідори, трохи солимо і посипаємо хмелі-сунелі, за бажання додаємо червоний перець і тушкуємо до готовності – це має зайняти близько 20 хвилин.
- Додаємо соус ткемалі, нарізану кінзу, пропущений через прес часник, даємо потому ще 10 хвилин.
Готову гарячу страву можна подавати як із гарніром за рецептом "Телеграфа". Смачного!