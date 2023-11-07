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Незвичайна начинка та ідеальне тісто: смачніше за цей пиріг ви нічого не готували

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Випічка вийде не тільки смачною, а й корисною
Випічка вийде не тільки смачною, а й корисною. Фото shuba.life

Пиріг, який здатний здивувати всіх

Гарбузовий пиріг — смачна та незвичайна сезонна випічка. Оскільки гарбуз дуже поживний продукт, то така випічка вийде дуже корисною. Такі пироги виходять ніжними та ароматними.

А що якщо в начинку до гарбуза додати трохи фаршу? Саме такий незвичайний рецепт пирога пропонує "УНІАН". Пиріг вийде не тільки ситним та смачним, але ще неймовірно поживним. Спробуємо?

Як приготувати гарбузовий пиріг з м’ясом

Інгредієнти:

  • борошно — 350 г;
  • гарбуз — 300 г;
  • фарш м’ясний — 200 г;
  • вода — 190 мл;
  • рослинна олія — 60 мл;
  • цибуля — 1 шт.;
  • зіра — 0,5 ч. л.;
  • жовток — 1 шт. (для змащування);
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці змішуємо воду та олію, додаємо сіль і все ретельно перемішуємо.
  2. Частинами підсипаючи борошно, замішуємо м’яке тісто, схоже дріжджове. Накриваємо його рушником та залишаємо на 20 хвилин.
  3. Для приготування начинки у фарш додаємо дрібно нарізану цибулю та гарбуз. Туди ж відправляємо зіру, сіль та перець. За бажанням додаємо 2-3 ст. л. рослинної олії та ретельно все перемішуємо.
  4. Отримане тісто розділяємо на дві частини, кожну розгортаємо товщиною приблизно 3 мм.
  5. Один пласт відправляємо на деко, рівномірно розподіляємо на ньому начинку, залишивши вільні краї. Накриваємо другим пластом, защипуємо краї, робимо по центру дірочку для виходу пари та змащуємо жовтком.
  6. Пиріг відправляємо в духовку на 45 хвилин при температурі 190°C. У процесі слід кілька разів відкрити духовку та збризнути на стінки водою з розпилювача.
  7. Готовий пиріг збризкуємо водою, накриваємо рушником і залишаємо на 10-15 хвилин.

З гарбуза можна ще приготувати приголомшливі булочки за рецептом "Телеграфа". Вони здивують не лише смаком, а й зовнішнім виглядом.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Гарбуз #Фарш #Готуємо вдома