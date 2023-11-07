Незвичайна начинка та ідеальне тісто: смачніше за цей пиріг ви нічого не готували

Пиріг, який здатний здивувати всіх

Гарбузовий пиріг — смачна та незвичайна сезонна випічка. Оскільки гарбуз дуже поживний продукт, то така випічка вийде дуже корисною. Такі пироги виходять ніжними та ароматними.

А що якщо в начинку до гарбуза додати трохи фаршу? Саме такий незвичайний рецепт пирога пропонує "УНІАН". Пиріг вийде не тільки ситним та смачним, але ще неймовірно поживним. Спробуємо?

Як приготувати гарбузовий пиріг з м’ясом

Інгредієнти:

борошно — 350 г;

гарбуз — 300 г;

фарш м’ясний — 200 г;

вода — 190 мл;

рослинна олія — 60 мл;

цибуля — 1 шт.;

зіра — 0,5 ч. л.;

жовток — 1 шт. (для змащування);

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішуємо воду та олію, додаємо сіль і все ретельно перемішуємо. Частинами підсипаючи борошно, замішуємо м’яке тісто, схоже дріжджове. Накриваємо його рушником та залишаємо на 20 хвилин. Для приготування начинки у фарш додаємо дрібно нарізану цибулю та гарбуз. Туди ж відправляємо зіру, сіль та перець. За бажанням додаємо 2-3 ст. л. рослинної олії та ретельно все перемішуємо. Отримане тісто розділяємо на дві частини, кожну розгортаємо товщиною приблизно 3 мм. Один пласт відправляємо на деко, рівномірно розподіляємо на ньому начинку, залишивши вільні краї. Накриваємо другим пластом, защипуємо краї, робимо по центру дірочку для виходу пари та змащуємо жовтком. Пиріг відправляємо в духовку на 45 хвилин при температурі 190°C. У процесі слід кілька разів відкрити духовку та збризнути на стінки водою з розпилювача. Готовий пиріг збризкуємо водою, накриваємо рушником і залишаємо на 10-15 хвилин.

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