Рецепт з маминої кулінарної книги: згадаємо дитинство із сирними кульками

Відмінна конкуренція вуличному фастфуду

У багатьох дитинство асоціюється з маминими солодощами. І якщо ви вже куштували повітряні булочки з корицею, настав час згадати ще одну страву родом з дитинства.

"ТСН" пропонує приготувати фантастичні сирні кульки за маминим рецептом. Приголомшлива насолода з підручних продуктів припаде до смаку навіть вашим дітлахам-ласунам. Вони проситимуть ці ласощі чи не щодня.

Як приготувати сирні кульки

Інгредієнти:

1 яйце;

300 г сиру;

100 г борошна;

2 ст. цукру,

1 ч.л ванільного цукру;

1/2 ч. л. соди;

дрібка солі;

300 мл рафінованої олії.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо сир, цукор, борошно, ванільний цукор, сіль, яйце та соду. Замішуємо круте, але липке тісто. З отриманої сирної маси формуємо кульки діаметром півтора-два сантиметри та обвалюємо їх у борошні. У каструлі з товстим дном підігріваємо рафіновану олію. Кульки обсмажуємо у фритюрі до золотистого кольору та викладаємо на серветку, щоб прибрати надлишок олії. Готові сирні кульки посипаємо цукровою пудрою та подаємо до столу.

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