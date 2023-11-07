Рецепт з маминої кулінарної книги: згадаємо дитинство із сирними кульками
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Відмінна конкуренція вуличному фастфуду
У багатьох дитинство асоціюється з маминими солодощами. І якщо ви вже куштували повітряні булочки з корицею, настав час згадати ще одну страву родом з дитинства.
"ТСН" пропонує приготувати фантастичні сирні кульки за маминим рецептом. Приголомшлива насолода з підручних продуктів припаде до смаку навіть вашим дітлахам-ласунам. Вони проситимуть ці ласощі чи не щодня.
Як приготувати сирні кульки
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 300 г сиру;
- 100 г борошна;
- 2 ст. цукру,
- 1 ч.л ванільного цукру;
- 1/2 ч. л. соди;
- дрібка солі;
- 300 мл рафінованої олії.
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо сир, цукор, борошно, ванільний цукор, сіль, яйце та соду. Замішуємо круте, але липке тісто.
- З отриманої сирної маси формуємо кульки діаметром півтора-два сантиметри та обвалюємо їх у борошні.
- У каструлі з товстим дном підігріваємо рафіновану олію. Кульки обсмажуємо у фритюрі до золотистого кольору та викладаємо на серветку, щоб прибрати надлишок олії.
- Готові сирні кульки посипаємо цукровою пудрою та подаємо до столу.
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