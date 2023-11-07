У цьому маринаді скумбрія вийде смачною, а оселедець — ще смачнішим

Від рибки будуть у захваті і близькі, і гості

Без риби у тому чи іншому вигляді ми представляємо наш стіл. Наприклад, скумбрію ми любимо запікати в духовці або готувати з неї смачні котлетки, а оселедець маринуємо по-голландськи або готуємо з неї незвичайну Шубу.

Сьогодні ж разом з "РБК-Україна" пропонуємо приготувати смачний маринад для оселедця та скумбрії. Любителі рибки пряного посолу обов’язково будуть у захваті від такого маринаду.

Як смачно замаринувати рибу

Інгредієнти:

свіжоморожений оселедець або скумбрія — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт. (можна більше)

кетчуп або томатна паста (пасту трохи розвести водою) — 4 ст. л.;

олія соняшникова — 120 мл;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

коріандр горошком — 1 ч. л.;

перець чорний горошком (або суміш перців) – 1 ч. л.;

перець запашний — 4-6 шт.;

лавровий лист — 2-3 шт.;

оцет 9% — 50 мл.

Спосіб приготування:

Рибу помийте, почистьте від нутрощів, чорних плівок і поріжте шматочками завширшки близько 2 див. Для приготування маринаду в маленьку каструльку покладіть кетчуп, влийте олію, додайте цукор, сіль, коріандр, перець, лавровий лист. Все ретельно перемішайте — суміш повинна закипіти, а сіль та цукор розчинитись. В отриману суміш влийте оцет, доведіть до кипіння, зніміть з вогню і дайте охолонути до кімнатної температури. Цибулю поріжте тонкими півкільцями. Візьміть посуд відповідного розміру, на дно викладіть половину цибулі, на нього перекладіть рибу, зверху залишки цибулі. Все залийте маринадом, щоб охолонути, щоб покрити рибу, закрийте кришкою і поставте на добу в холодильник.

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