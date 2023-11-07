У цьому маринаді скумбрія вийде смачною, а оселедець — ще смачнішим
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Від рибки будуть у захваті і близькі, і гості
Без риби у тому чи іншому вигляді ми представляємо наш стіл. Наприклад, скумбрію ми любимо запікати в духовці або готувати з неї смачні котлетки, а оселедець маринуємо по-голландськи або готуємо з неї незвичайну Шубу.
Сьогодні ж разом з "РБК-Україна" пропонуємо приготувати смачний маринад для оселедця та скумбрії. Любителі рибки пряного посолу обов’язково будуть у захваті від такого маринаду.
Як смачно замаринувати рибу
Інгредієнти:
- свіжоморожений оселедець або скумбрія — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт. (можна більше)
- кетчуп або томатна паста (пасту трохи розвести водою) — 4 ст. л.;
- олія соняшникова — 120 мл;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л.;
- коріандр горошком — 1 ч. л.;
- перець чорний горошком (або суміш перців) – 1 ч. л.;
- перець запашний — 4-6 шт.;
- лавровий лист — 2-3 шт.;
- оцет 9% — 50 мл.
Спосіб приготування:
- Рибу помийте, почистьте від нутрощів, чорних плівок і поріжте шматочками завширшки близько 2 див.
- Для приготування маринаду в маленьку каструльку покладіть кетчуп, влийте олію, додайте цукор, сіль, коріандр, перець, лавровий лист. Все ретельно перемішайте — суміш повинна закипіти, а сіль та цукор розчинитись.
- В отриману суміш влийте оцет, доведіть до кипіння, зніміть з вогню і дайте охолонути до кімнатної температури.
- Цибулю поріжте тонкими півкільцями.
- Візьміть посуд відповідного розміру, на дно викладіть половину цибулі, на нього перекладіть рибу, зверху залишки цибулі. Все залийте маринадом, щоб охолонути, щоб покрити рибу, закрийте кришкою і поставте на добу в холодильник.
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