Салат, який здатний здивувати всіх: ситна страва із простих продуктів

Відмінний варіант і для свята, і для сімейного обіду

Мало знайдеться людей, які не люблять салатів. Рецептів їх неймовірна безліч: хтось любить олів’є, комусь подобається оселедець під "Шубою", а хтось жити не може без салату з буряком.

Сьогодні разом із "Фокусом" ми приготуємо незвичайний картопляний салат зі сметаною. Страва виходить настільки ситною, що її можна навіть подавати як самостійну страву. Простий у приготуванні, але ситний салат можна подавати й на святковий стіл, і до сімейного обіду чи вечері. До речі, краще його подавати у теплому вигляді – так страва віддасть максимум смаку та аромату.

Як приготувати картопляний салат зі сметаною

Інгредієнти:

картопля – 700 г;

сметана (21%) – 4 ст. л;

бекон – 6 слайсів;

олія оливкова – 6 ст. л;

лимонний сік – 2 ст. л;

цедра лимона – 1 ст. л;

зелена цибуля – пучок;

морська сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо, чистимо, відправляємо в каструлю, заливаємо водою і варимо до готовності. В цей час готуємо заправку. Для цього в глибокій мисці змішуємо оливкову олію з лимонним соком. З готової картоплі зливаємо воду, перекладаємо у тарілку, додаємо заправку, морську сіль та чорний перець. У сковороді з невеликою кількістю оливкової олії на середньому вогні смажимо бекон по 2 хвилини з кожного боку. Готовий бекон викладаємо на паперовий рушник, щоб стек зайвий жир. До картоплі додаємо сметану, зелену цибулю, цедру лимона, зверху викладаємо бекон і подаємо на стіл.

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