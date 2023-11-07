Таку "Мімозу" ви точно не куштували: п’ять хвилин — і закуска на столі
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Задоволення з першого укусу
Одна з найпопулярніших страв на нашій кухні вже досить довгий час — салат "Мімоза". Класичний рецепт передбачає використання сардин у олії, картоплі, моркви, цибулі, яєць – ці інгредієнти викладаються шарами та змащуються майонезом.
Сьогодні разом з "Главредом" пропонуємо трохи змінити рецепт і приготувати "Мімозу", але не салат — у нас вийдуть просто неймовірні фаршировані тунцем яйця. Такий варіант популярної страви сподобається всім.
Як приготувати фаршировані яйця "Мімоза"
Інгредієнти:
- яйця — 8-10 шт.;
- тунець в олії — 120 г;
- сир твердий — 50 г;
- легкий майонез – 3 ст. л.;
- сіль;
- цибуля зелена;
- кріп;
- спеції "Прованські трави" — за бажанням.
Спосіб приготування:
- Яйця миємо, варимо протягом 15 хвилин до повної готовності. Охолоджуємо та чистимо. Розрізаємо 6-8 яєць навпіл, жовток відправляємо в миску. Інші 2 яйця залишаємо для начинки.
- Декілька жовтків залишаємо для прикраси, інші натираємо на дрібній тертці або подрібнюємо вилкою.
- До жовтків відправляємо натерті на дрібній тертці 2 яйця, твердий сир та подрібнену зелену цибулю.
- Банку з тунцем відкриваємо, зливаємо олію, подрібнюємо вилкою і додаємо до жовтка. Солимо, відправляємо в масу майонез, спеції Прованські трави та ретельно все перемішуємо.
- Кожну половинку яйця наповнюємо начинкою та злегка промазуємо верх майонезом.
- Натираємо жовтки, які залишали для прикраси, посипаємо яйця, прикрашаємо гілочками кропу та подаємо до столу.
Швидку та смачну закуску можна приготувати за рецептом "Телеграфа" із звичайних крабових паличок. Спробуйте — у вас вийде неймовірно смачна страва.