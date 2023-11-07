Таку "Мімозу" ви точно не куштували: п’ять хвилин — і закуска на столі

Задоволення з першого укусу

Одна з найпопулярніших страв на нашій кухні вже досить довгий час — салат "Мімоза". Класичний рецепт передбачає використання сардин у олії, картоплі, моркви, цибулі, яєць – ці інгредієнти викладаються шарами та змащуються майонезом.

Сьогодні разом з "Главредом" пропонуємо трохи змінити рецепт і приготувати "Мімозу", але не салат — у нас вийдуть просто неймовірні фаршировані тунцем яйця. Такий варіант популярної страви сподобається всім.

Як приготувати фаршировані яйця "Мімоза"

Інгредієнти:

яйця — 8-10 шт.;

тунець в олії — 120 г;

сир твердий — 50 г;

легкий майонез – 3 ст. л.;

сіль;

цибуля зелена;

кріп;

спеції "Прованські трави" — за бажанням.

Спосіб приготування:

Яйця миємо, варимо протягом 15 хвилин до повної готовності. Охолоджуємо та чистимо. Розрізаємо 6-8 яєць навпіл, жовток відправляємо в миску. Інші 2 яйця залишаємо для начинки. Декілька жовтків залишаємо для прикраси, інші натираємо на дрібній тертці або подрібнюємо вилкою. До жовтків відправляємо натерті на дрібній тертці 2 яйця, твердий сир та подрібнену зелену цибулю. Банку з тунцем відкриваємо, зливаємо олію, подрібнюємо вилкою і додаємо до жовтка. Солимо, відправляємо в масу майонез, спеції Прованські трави та ретельно все перемішуємо. Кожну половинку яйця наповнюємо начинкою та злегка промазуємо верх майонезом. Натираємо жовтки, які залишали для прикраси, посипаємо яйця, прикрашаємо гілочками кропу та подаємо до столу.

Швидку та смачну закуску можна приготувати за рецептом "Телеграфа" із звичайних крабових паличок. Спробуйте — у вас вийде неймовірно смачна страва.