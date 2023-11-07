Елементарний рецепт, який здивує навіть дітей: готуємо млинець із бананом

На запах такого сніданку збігаються дуже швидко

Сніданок — найважливіший прийом їжі. Нам хочеться, щоб він був ситним, смачним та швидким у приготуванні. А якщо ще сніданок з’їдять діти-привереди, такої страви ціни не буде. Безумовно, однією з популярних страв на сніданок є улюблені млинці.

Разом із "Главредом" сьогодні приготуємо настільки смачні млинці, що його із задоволенням з’їдатимуть навіть найвибагливіші діти. Весь секрет у тому, що ми додамо до тіста банан. Такий сніданок не лише допоможе урізноманітнити дитяче меню, а й надасть потрібну енергію для активних ігор та занять протягом дня.

Як приготувати млинці з бананом

Інгредієнти:

2 великі банани;

2 яйця;

цукор за бажанням;

100 г борошна;

150 мл молока;

1 ст. л соняшникової олії;

вершкове масло для смаження.

Спосіб приготування:

Банани чистимо та нарізаємо. Яйця розбиваємо в окрему миску, туди ж за бажанням додаємо цукор, молоко та борошно. Все ретельно збиваємо і в кінці додаємо олію. Сковорідку змащуємо вершковим маслом, посипаємо цукром і викладаємо нарізані банани. На них зверху наливаємо тісто і смажимо під кришкою на маленькому вогні 10 хвилин. Млинець перевертаємо за допомогою тарілки та смажимо ще 2-4 хвилини.

Подавати такий млинець із бананом можна із заварним кремом за рецептом "Телеграфа". Смачного!