Елементарний рецепт, який здивує навіть дітей: готуємо млинець із бананом
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На запах такого сніданку збігаються дуже швидко
Сніданок — найважливіший прийом їжі. Нам хочеться, щоб він був ситним, смачним та швидким у приготуванні. А якщо ще сніданок з’їдять діти-привереди, такої страви ціни не буде. Безумовно, однією з популярних страв на сніданок є улюблені млинці.
Разом із "Главредом" сьогодні приготуємо настільки смачні млинці, що його із задоволенням з’їдатимуть навіть найвибагливіші діти. Весь секрет у тому, що ми додамо до тіста банан. Такий сніданок не лише допоможе урізноманітнити дитяче меню, а й надасть потрібну енергію для активних ігор та занять протягом дня.
Як приготувати млинці з бананом
Інгредієнти:
- 2 великі банани;
- 2 яйця;
- цукор за бажанням;
- 100 г борошна;
- 150 мл молока;
- 1 ст. л соняшникової олії;
- вершкове масло для смаження.
Спосіб приготування:
- Банани чистимо та нарізаємо.
- Яйця розбиваємо в окрему миску, туди ж за бажанням додаємо цукор, молоко та борошно. Все ретельно збиваємо і в кінці додаємо олію.
- Сковорідку змащуємо вершковим маслом, посипаємо цукром і викладаємо нарізані банани. На них зверху наливаємо тісто і смажимо під кришкою на маленькому вогні 10 хвилин. Млинець перевертаємо за допомогою тарілки та смажимо ще 2-4 хвилини.
Подавати такий млинець із бананом можна із заварним кремом за рецептом "Телеграфа". Смачного!