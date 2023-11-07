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Всього три інгредієнти – і салат на столі: ваші близькі точно оцінять страву

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Такий салат — знахідка для будь-якого кулінара
Такий салат — знахідка для будь-якого кулінара. Фото russianfood.com

Салат з крабовими паличками, квасолею та огірками виходить ситним та смачним

Якщо часу мало, а на вечерю хочеться придумати щось цікаве, салат з крабовими паличками — саме те, що потрібно! Попри те, що страва просто готується, вона виходить ситною та смачною.

Напевно, в кожній оселі знайдеться і банка консервованої квасолі, і огірки, і пачка крабових паличок у морозилці. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Лемуров.нет".

Як приготувати салат з крабовими паличками та огірками

Інгредієнти:

  • Консервована квасоля – 1 банка;
  • Свіжі середні огірки – 2 шт.;
  • Крабові палички – 200 г
  • Майонез
  • Часник – 1 зуб. за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички нарізати кубиками.
  2. Огірки нарізати кубиками.
  3. З квасолі злити рідину.
  4. Змішати всі інгредієнти, за бажанням додати видавлений через прес часник, посолити, поперчити, заправити майонезом.

А якщо ви любите крабові палички, рекомендуємо також приготувати салат з помідором та крабовими паличками. Готувати його дуже просто та швидко, а подобається така страва майже всім.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома