Всього три інгредієнти – і салат на столі: ваші близькі точно оцінять страву

Салат з крабовими паличками, квасолею та огірками виходить ситним та смачним

Якщо часу мало, а на вечерю хочеться придумати щось цікаве, салат з крабовими паличками — саме те, що потрібно! Попри те, що страва просто готується, вона виходить ситною та смачною.

Напевно, в кожній оселі знайдеться і банка консервованої квасолі, і огірки, і пачка крабових паличок у морозилці. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Лемуров.нет".

Як приготувати салат з крабовими паличками та огірками

Інгредієнти:

Консервована квасоля – 1 банка;

Свіжі середні огірки – 2 шт.;

Крабові палички – 200 г

Майонез

Часник – 1 зуб. за бажанням

Спосіб приготування:

Крабові палички нарізати кубиками. Огірки нарізати кубиками. З квасолі злити рідину. Змішати всі інгредієнти, за бажанням додати видавлений через прес часник, посолити, поперчити, заправити майонезом.

А якщо ви любите крабові палички, рекомендуємо також приготувати салат з помідором та крабовими паличками. Готувати його дуже просто та швидко, а подобається така страва майже всім.