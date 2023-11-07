Всього три інгредієнти – і салат на столі: ваші близькі точно оцінять страву
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Салат з крабовими паличками, квасолею та огірками виходить ситним та смачним
Якщо часу мало, а на вечерю хочеться придумати щось цікаве, салат з крабовими паличками — саме те, що потрібно! Попри те, що страва просто готується, вона виходить ситною та смачною.
Напевно, в кожній оселі знайдеться і банка консервованої квасолі, і огірки, і пачка крабових паличок у морозилці. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Лемуров.нет".
Як приготувати салат з крабовими паличками та огірками
Інгредієнти:
- Консервована квасоля – 1 банка;
- Свіжі середні огірки – 2 шт.;
- Крабові палички – 200 г
- Майонез
- Часник – 1 зуб. за бажанням
Спосіб приготування:
- Крабові палички нарізати кубиками.
- Огірки нарізати кубиками.
- З квасолі злити рідину.
- Змішати всі інгредієнти, за бажанням додати видавлений через прес часник, посолити, поперчити, заправити майонезом.
А якщо ви любите крабові палички, рекомендуємо також приготувати салат з помідором та крабовими паличками. Готувати його дуже просто та швидко, а подобається така страва майже всім.