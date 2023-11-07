Мало тіста, багато начинки: пиріг, що нагадує торт

Цей рецепт для тих, хто любить просту домашню випічку

Любителі персиків можуть приготувати смачний десерт із цих фруктів не лише у сезон. Адже існує безліч рецептів випічки з консервованих персиків, які виходять анітрохи не гірше.

М’який соковитий пиріг з великою кількістю персиків підкорить шлунок кожного, хто спробує. А рецептом із нами поділилися на порталі "Лемуров.ні".

Як приготувати пиріг з персиками

Інгредієнти:

Тісто

Яйця – 2 шт.;

Борошно — 250 г;

Цукор — 100 г;

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Сіль – щіпка

Соняшникова олія – 100 мл;

Сметана – 100 г;

Розпушувач – 12 г

Начинка

Консервовані персики

Крихітка

Цукор – 50 г;

Вершкове масло – 40 г;

Борошно – 50 г

Спосіб приготування:

Яйце змішати з сіллю, цукром, ванільним цукром, збити міксером. Додати олію та сметану, збити. Просіяти борошно та розпушувач, збити. Тісто вилити у застелену пергаментом форму для випікання. Персики нарізати пластинками, викласти поверх тіста. Для крихти змішати цукор, борошно та вершкове масло. Посипати нею пиріг. Випікати пиріг при 180 градусах близько 45 хвилин.

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