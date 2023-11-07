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Мало тіста, багато начинки: пиріг, що нагадує торт

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Пиріг з персиками дуже простий у приготуванні
Пиріг з персиками дуже простий у приготуванні. Фото lemurov.net

Цей рецепт для тих, хто любить просту домашню випічку

Любителі персиків можуть приготувати смачний десерт із цих фруктів не лише у сезон. Адже існує безліч рецептів випічки з консервованих персиків, які виходять анітрохи не гірше.

М’який соковитий пиріг з великою кількістю персиків підкорить шлунок кожного, хто спробує. А рецептом із нами поділилися на порталі "Лемуров.ні".

Як приготувати пиріг з персиками

Інгредієнти:

Тісто

  • Яйця – 2 шт.;
  • Борошно — 250 г;
  • Цукор — 100 г;
  • Ванільний цукор – 1 ч. л.
  • Сіль – щіпка
  • Соняшникова олія – 100 мл;
  • Сметана – 100 г;
  • Розпушувач – 12 г

Начинка

  • Консервовані персики

Крихітка

  • Цукор – 50 г;
  • Вершкове масло – 40 г;
  • Борошно – 50 г

Спосіб приготування:

  1. Яйце змішати з сіллю, цукром, ванільним цукром, збити міксером.
  2. Додати олію та сметану, збити.
  3. Просіяти борошно та розпушувач, збити.
  4. Тісто вилити у застелену пергаментом форму для випікання.
  5. Персики нарізати пластинками, викласти поверх тіста.
  6. Для крихти змішати цукор, борошно та вершкове масло. Посипати нею пиріг.
  7. Випікати пиріг при 180 градусах близько 45 хвилин.

А якщо ви любите випічку з персиками, рекомендуємо також приготувати пиріг "4 склянки" із цими фруктами за рецептом "Телеграфа". Смачний і пухкий, він зведе з розуму своїм ароматом навіть ваших сусідів.

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