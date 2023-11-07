Мало тіста, багато начинки: пиріг, що нагадує торт
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Цей рецепт для тих, хто любить просту домашню випічку
Любителі персиків можуть приготувати смачний десерт із цих фруктів не лише у сезон. Адже існує безліч рецептів випічки з консервованих персиків, які виходять анітрохи не гірше.
М’який соковитий пиріг з великою кількістю персиків підкорить шлунок кожного, хто спробує. А рецептом із нами поділилися на порталі "Лемуров.ні".
Як приготувати пиріг з персиками
Інгредієнти:
Тісто
- Яйця – 2 шт.;
- Борошно — 250 г;
- Цукор — 100 г;
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Сіль – щіпка
- Соняшникова олія – 100 мл;
- Сметана – 100 г;
- Розпушувач – 12 г
Начинка
- Консервовані персики
Крихітка
- Цукор – 50 г;
- Вершкове масло – 40 г;
- Борошно – 50 г
Спосіб приготування:
- Яйце змішати з сіллю, цукром, ванільним цукром, збити міксером.
- Додати олію та сметану, збити.
- Просіяти борошно та розпушувач, збити.
- Тісто вилити у застелену пергаментом форму для випікання.
- Персики нарізати пластинками, викласти поверх тіста.
- Для крихти змішати цукор, борошно та вершкове масло. Посипати нею пиріг.
- Випікати пиріг при 180 градусах близько 45 хвилин.
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