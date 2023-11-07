Ці грибочки з’їдять швидше, ніж ви їх готуватимете: процес займе всього п’ять хвилин
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готуються мариновані печериці швидко та без клопоту
Багато хто любить печериці за їх доступність, ціну та користь. Крім того, з цих грибів можна приготувати безліч смачних страв, як, наприклад, смажені печериці з цибулею.
Також грибочки можна замаринувати, витративши на це лише п’ять хвилин. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "1001 рецепт".
Як приготувати мариновані печериці
Інгредієнти:
- Печериці свіжі — 1 кг.
- Часник свіжий — 4 зубчики
- Лавровий лист — 3 шт.
- Перець чорний горошок – 1 ст. л.
- Коріандр — ½ ст. л.
- Сіль — 1 ст. л.
- Цукор — 1 ст. л
- Олія — 2 ст. л.
- Оцет яблучний 6% — 3 ст. л
- Вода — 50 мл
- Цибуля червона — 1 шт.
- Кріп — за смаком
Спосіб приготування:
- Маленькі грибочки помити, почистити, просушити. Грибочки більше розрізати на кілька частин, викласти в глибоку ємність.
- Часник нарізати на тонкі пластинки, додати до грибів.
- Додати лавровий лист, чорний перець горошком та зерна коріандру.
- Всипати цукор, сіль, влити олію.
- Додати яблучний оцет та воду.
- Перемішати гриби зі спеціями, поставити каструлю на вогонь та довести гриби до кипіння. Прокип’ятити рівно 5 хвилин з моменту закипання та вимкнути. Під час варіння кілька разів перемішати грибочки.
- Цибулю нарізати півкільцями, додати до грибів, перемішати та накрити каструлю кришкою.
- Залишити гриби в холодному місці на 1-2 години, після чого злити з них рідину і подавати до столу.
А якщо ви любите печериці, рекомендуємо також приготувати печериці по-корейськи за рецептом "Телеграфа". Зробивши це, ви подаруєте близьким не лише смакове, а й естетичне задоволення.