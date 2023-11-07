Ці грибочки з’їдять швидше, ніж ви їх готуватимете: процес займе всього п’ять хвилин

Готуються мариновані печериці швидко та без клопоту

Багато хто любить печериці за їх доступність, ціну та користь. Крім того, з цих грибів можна приготувати безліч смачних страв, як, наприклад, смажені печериці з цибулею.

Також грибочки можна замаринувати, витративши на це лише п’ять хвилин. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "1001 рецепт".

Як приготувати мариновані печериці

Інгредієнти:

Печериці свіжі — 1 кг.

Часник свіжий — 4 зубчики

Лавровий лист — 3 шт.

Перець чорний горошок – 1 ст. л.

Коріандр — ½ ст. л.

Сіль — 1 ст. л.

Цукор — 1 ст. л

Олія — 2 ст. л.

Оцет яблучний 6% — 3 ст. л

Вода — 50 мл

Цибуля червона — 1 шт.

Кріп — за смаком

Спосіб приготування:

Маленькі грибочки помити, почистити, просушити. Грибочки більше розрізати на кілька частин, викласти в глибоку ємність. Часник нарізати на тонкі пластинки, додати до грибів. Додати лавровий лист, чорний перець горошком та зерна коріандру. Всипати цукор, сіль, влити олію. Додати яблучний оцет та воду. Перемішати гриби зі спеціями, поставити каструлю на вогонь та довести гриби до кипіння. Прокип’ятити рівно 5 хвилин з моменту закипання та вимкнути. Під час варіння кілька разів перемішати грибочки. Цибулю нарізати півкільцями, додати до грибів, перемішати та накрити каструлю кришкою. Залишити гриби в холодному місці на 1-2 години, після чого злити з них рідину і подавати до столу.

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