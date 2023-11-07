Ідеальні з першого млинця: фантастичний рецепт мереживних налисників

Спробуйте — і будете готувати тільки за цим рецептом

Ми ділились рецептом чудових пиріжечків на кефірі. Тепер розповідаємо, як із цим молочним продуктом приготувати нереально смачні тоненькі млинці.

Як їх приготувати, розповіли на порталі "Господинька". Такі млинці виходять дуже смачні, м’які, тонкі й ажурні. Можна їсти їх як самостійно, так і загортати різноманітні начинки.

Інгредієнти:

0,5 л кефіру теплого

2 яйця

1 ч. л. сіль

1 ч. л. сода

2 ст. л. цукор

250 мл окріп вода

4 ст. л. олія рослинна

300 г борошно

Спосіб приготування:

До яєць додаємо сіль та перемішуємо вінчиком. Додаємо цукор. Доливаємо нехолодний кефір та перемішуємо до однорідності. В масу просіюємо борошно та перемішуємо. В окреме горня наливаємо гарячу воду і всипаємо соду. Перемішуємо і доливаємо до тіста. Якщо тісто здається занадто густим, можна додати у масу ще кип’ятку. Залишаємо настоятись на 15 хвилин. Тоді доливаємо трохи рослинної олії. Нагріваємо на сковорідці олію. Сковорода повинна бути розпеченою. Смажимо млинці до золотистого кольору.

Млинці виходять дуже тоненькими, смачними. Також ми ділились секретами приготування ідеального бісквіту.