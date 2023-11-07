Всього одне яйце та трохи кефіру: рецепт смачних пиріжечків, які можна посмажити за 10 хвилин
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Тісто виходить особливо пухким і повітряним
Ми розповідали, як спекти ідеальний бісквіт. Тепер ділимось рецептом чудових пиріжечків з сирною начинкою.
Часто такі пиріжки готують на дріжджовому тісті. Пропонуємо приготувати тісто на кефірі — це буде значно швидше і не менш смачно. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- кефір – 500 мл;
- сіль – 1 ч.л;
- сода – 1 ч.л;
- борошно – 750-800 г.
Для начинки:
- зелена цибуля – 1 пучок;
- плавлений копчений сир – 300 г;
- яйця – 2 шт;
- сіль, перець — до смаку;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску наливаємо кефір кімнатної температури. До кефіру додаємо сіль і соду, ретельно перемішуємо. Поступово у кефір просіюємо борошно.
- Ретельно вимішуємо тісто. Воно повинне бути еластичним, м’яким і не забитим, а також не липнути до рук. Накриваємо його чистим рушником і залишаємо "відпочити" на столі.
- Для начинки дрібно нарізаємо зелену цибулю. На крупній тертці натираємо плавлений копчений сир.
- В начинку додаємо перець та трішки солі. Вбиваємо сирі яйця. Все ретельно перемішуємо.
- Тісто ділимо на невеликі шматочки. Качалкою робимо коржики, на центр кожного викладаємо столову ложку начинки. Ретельно защіпуємо.
- Обсмажуємо пиріжечки на розігрітій олії. Вони повинні набути золотистого кольору з обох боків.
Готові пиріжки викладаємо на паперовий рушник — це прибере зайвий жир. Також ми розповідали, як смачно посмажити яєчню.