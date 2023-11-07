Всього одне яйце та трохи кефіру: рецепт смачних пиріжечків, які можна посмажити за 10 хвилин

Тісто виходить особливо пухким і повітряним

Ми розповідали, як спекти ідеальний бісквіт. Тепер ділимось рецептом чудових пиріжечків з сирною начинкою.

Часто такі пиріжки готують на дріжджовому тісті. Пропонуємо приготувати тісто на кефірі — це буде значно швидше і не менш смачно. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

кефір – 500 мл;

сіль – 1 ч.л;

сода – 1 ч.л;

борошно – 750-800 г.

Для начинки:

зелена цибуля – 1 пучок;

плавлений копчений сир – 300 г;

яйця – 2 шт;

сіль, перець — до смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

У глибоку миску наливаємо кефір кімнатної температури. До кефіру додаємо сіль і соду, ретельно перемішуємо. Поступово у кефір просіюємо борошно. Ретельно вимішуємо тісто. Воно повинне бути еластичним, м’яким і не забитим, а також не липнути до рук. Накриваємо його чистим рушником і залишаємо "відпочити" на столі. Для начинки дрібно нарізаємо зелену цибулю. На крупній тертці натираємо плавлений копчений сир. В начинку додаємо перець та трішки солі. Вбиваємо сирі яйця. Все ретельно перемішуємо. Тісто ділимо на невеликі шматочки. Качалкою робимо коржики, на центр кожного викладаємо столову ложку начинки. Ретельно защіпуємо. Обсмажуємо пиріжечки на розігрітій олії. Вони повинні набути золотистого кольору з обох боків.

Готові пиріжки викладаємо на паперовий рушник — це прибере зайвий жир. Також ми розповідали, як смачно посмажити яєчню.