Один секретний інгредієнт перетворить звичайні макарони на шедевральний "шашлик": цікавий рецепт

Гарнір виходить неймовірно смачним

Ми розповідали, як смачно приготувати картоплю. Тепер ділимось рецептом чудового макаронного гарніру.

Мало хто знає, та зі звичайних макаронів можна приготувати кулінарний шедевр. Досягти такого результату допоможе правильне використання сиру. На Pixelinform поділились цікавим рецептом.

Інгредієнти:

макарони (у формі трубочок — пенне, канелоні тощо)

сир твердий

сіль

ковбаса, помідори — до смаку

Спосіб приготування:

Перш за все, звичайним чином варимо макарони. Поки вони киплять, довгастими шматочками нарізаємо сир. Шматочки повинні бути такого розміру, щоб поміщались всередину макаронів. Кожну зварену трубочку начиняємо сирним шматочком. Потім беремо шпажки і нанизуємо на них заготовки, щоб кожна макаронина виявилась проткнутою. Ці імпровізовані "шашлички" викладаємо на деко. Зверху можна викласти ковбасу та помідори. Усю "конструкцію" посипаємо сиром. Ставимо деко в заздалегідь розігріту духовку. Їм вистачить 15 хвилин при ​​180 градусів.

Страва здивує нестандартністю та яскравим ароматом. Також ми ділились цікавим способом приготування яєчні.