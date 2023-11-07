Всього три продукти: швидкий та ситний салат, який збереться з кожного холодильника

Такий салат можна приготувати з будь-яким м’ясом

Ми ділились рецептом цікавої закуски з крабових паличок. Тепер розповідаємо, як просто та швидко приготувати смачний салат на обід чи вечерю.

У рецепті, яким поділились на ProstoWay, використана телятина, але її можна замінити будь-яким видом м’яса, який вам подобається. Це буквально страва ресторанного рівня, яку можна приготувати на вашій кухні.

Інгредієнти:

Яловичина або телятина – 300 г

Рукола — 50 г

Помідори — 3 шт

Оливкова олія — 3 стол. ложки

Лимонний сік 1 стол. ложка

Перець чорний мелений

Кунжут для прикрашання

Сіль

Спосіб приготування:

Телятину відварюємо або запікаємо до готовності. Помідори миємо, обсушуємо і нарізаємо шматочками. Для цього салату ідеально підійдуть міцні, щільні помідори. Коли м’ясо трохи охолоне, нарізаємо його невеликими однаковими шматочками чи смужками. Руколу миємо, коли вона обсохне, велике листя рвемо руками, дрібне залишаємо так. Викладаємо все у салатник. Збризкуємо оливковою олією та лимонним соком. Додаємо сіль ат перець і акуратно перемішуємо. Викладаємо на таріль і подаємо до столу.

Найкраще подавати цей салат у теплому вигляді. Також ми ділились цікавим способом приготування яєчні.