Всього три продукти: швидкий та ситний салат, який збереться з кожного холодильника
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Такий салат можна приготувати з будь-яким м’ясом
Ми ділились рецептом цікавої закуски з крабових паличок. Тепер розповідаємо, як просто та швидко приготувати смачний салат на обід чи вечерю.
У рецепті, яким поділились на ProstoWay, використана телятина, але її можна замінити будь-яким видом м’яса, який вам подобається. Це буквально страва ресторанного рівня, яку можна приготувати на вашій кухні.
Інгредієнти:
- Яловичина або телятина – 300 г
- Рукола — 50 г
- Помідори — 3 шт
- Оливкова олія — 3 стол. ложки
- Лимонний сік 1 стол. ложка
- Перець чорний мелений
- Кунжут для прикрашання
- Сіль
Спосіб приготування:
- Телятину відварюємо або запікаємо до готовності. Помідори миємо, обсушуємо і нарізаємо шматочками. Для цього салату ідеально підійдуть міцні, щільні помідори.
- Коли м’ясо трохи охолоне, нарізаємо його невеликими однаковими шматочками чи смужками.
- Руколу миємо, коли вона обсохне, велике листя рвемо руками, дрібне залишаємо так. Викладаємо все у салатник. Збризкуємо оливковою олією та лимонним соком.
- Додаємо сіль ат перець і акуратно перемішуємо. Викладаємо на таріль і подаємо до столу.
Найкраще подавати цей салат у теплому вигляді. Також ми ділились цікавим способом приготування яєчні.