Унікальний спосіб засолювання: ароматне сало, яке можна куштувати вже за добу
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Спробуйте засолити так — інших рецептів шукати не будете
Ми розповідали про цікавий маринад для риби. Тепер ділимось чудовим рецептом засоленого сала. Продукт виходить ароматним, а весь секрет полягає у використанні банки.
Після засолювання сало можна куштувати вже за добу, але, по правді, чим довше воно стоїть, тим смачнішим стає. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 400 г сала
- 15 г солі (1 неповна столова ложка)
- 1 чайна ложка суміші мелених перців
- 1 чайна ложка меленого коріандру
- 3—4 великі зубчики часнику
- 7—8 горошин духмяного перцю
- 1 середній лавровий листок
Спосіб приготування:
- У сирого сала зрізаємо шкірочку. Миємо його та просушуємо. Нарізаємо сало невеликими шматками, щоб було зручно укладати в банки по 0,5 л.
- Окремо в тарілці змішуємо сіль, мелений перець і коріандр. Кожен шматочок сала обвалюємо в ароматній суміші.
- Викладаємо сало щільно в банки. Перекладаємо шматочки лавровим листям, нарізаним часником і духмяним перцем.
- Шийки банок протираємо серветками. Накриваємо їх гвинтовими кришками, трохи підкручуємо. Дно широкої каструлі застеляємо кухонним рушником. Виставляємо банки.
- Заливаємо у каструлю воду по плічка банок. Ставимо на вогонь. Накриваємо каструлю кришкою.
- Коли закипить, стерилізуємо сало 45 хв. Після цього одразу щільно закриваємо банки, як при звичайній консервації.
Куштувати таке сало можна вже за добу, загалом же воно зберігається в холодильнику близько двох місяців. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати яєчню.