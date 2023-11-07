Унікальний спосіб засолювання: ароматне сало, яке можна куштувати вже за добу

Спробуйте засолити так — інших рецептів шукати не будете

Ми розповідали про цікавий маринад для риби. Тепер ділимось чудовим рецептом засоленого сала. Продукт виходить ароматним, а весь секрет полягає у використанні банки.

Після засолювання сало можна куштувати вже за добу, але, по правді, чим довше воно стоїть, тим смачнішим стає. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

400 г сала

15 г солі (1 неповна столова ложка)

1 чайна ложка суміші мелених перців

1 чайна ложка меленого коріандру

3—4 великі зубчики часнику

7—8 горошин духмяного перцю

1 середній лавровий листок

Спосіб приготування:

У сирого сала зрізаємо шкірочку. Миємо його та просушуємо. Нарізаємо сало невеликими шматками, щоб було зручно укладати в банки по 0,5 л. Окремо в тарілці змішуємо сіль, мелений перець і коріандр. Кожен шматочок сала обвалюємо в ароматній суміші. Викладаємо сало щільно в банки. Перекладаємо шматочки лавровим листям, нарізаним часником і духмяним перцем. Шийки банок протираємо серветками. Накриваємо їх гвинтовими кришками, трохи підкручуємо. Дно широкої каструлі застеляємо кухонним рушником. Виставляємо банки. Заливаємо у каструлю воду по плічка банок. Ставимо на вогонь. Накриваємо каструлю кришкою. Коли закипить, стерилізуємо сало 45 хв. Після цього одразу щільно закриваємо банки, як при звичайній консервації.

Куштувати таке сало можна вже за добу, загалом же воно зберігається в холодильнику близько двох місяців. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати яєчню.