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Олів’є буде значно смачнішим: як приготувати улюблений салат без шкоди для фігури

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Родзинка цієї страви — в її заправці
Родзинка цієї страви — в її заправці. Фото lifestyle.segodnya.ua

Салат виходить смачнішим за свій оригінал

Ми розповідали, що змінити в традиційній "шубі", щоб зробити її смачнішою. Тепер ділимось рецептом чудової варіації олів’є.

Вона не так вже й сильно відрізняється від оригінальної страви, з тією різницею, що буде кориснішою. Рецептом низькокалорійного улюбленого салату поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

  • куряче філе – 200 г;
  • картопля – 1 шт;
  • морква – 1 шт;
  • огірок свіжий – 1 шт;
  • огірок маринований – 1 шт;
  • зелений горошок – 100 г;
  • м'який сир – 60 г;
  • гірчиця – 10 г;
  • лимонний сік – 10 мл;
  • яйце – 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе відварюємо в підсоленій воді. Яйця, картоплю і моркву варимо до готовності.
  2. Із двох уже зварених яєць витягаємо жовтки. Їх треба використати для приготування заправки.
  3. Всі інгредієнти нарізаємо невеликими кубиками і складаємо в глибоку миску. Для заправки жовтки розтираємо та змішуємо їх із сиром, гірчицею і лимонним соком
  4. Салат трохи солимо та перчимо до смаку. Заправляємо соусом та перемішуємо.

Смак такої страви просто чудовий. Також ми ділились рецептом ще одного простого, але ситного салату.

Теги:
#Рецепт #Салат #Олів'є #Закуска