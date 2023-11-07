Олів’є буде значно смачнішим: як приготувати улюблений салат без шкоди для фігури

Салат виходить смачнішим за свій оригінал

Ми розповідали, що змінити в традиційній "шубі", щоб зробити її смачнішою. Тепер ділимось рецептом чудової варіації олів’є.

Вона не так вже й сильно відрізняється від оригінальної страви, з тією різницею, що буде кориснішою. Рецептом низькокалорійного улюбленого салату поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

куряче філе – 200 г;

картопля – 1 шт;

морква – 1 шт;

огірок свіжий – 1 шт;

огірок маринований – 1 шт;

зелений горошок – 100 г;

м'який сир – 60 г;

гірчиця – 10 г;

лимонний сік – 10 мл;

яйце – 3 шт.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварюємо в підсоленій воді. Яйця, картоплю і моркву варимо до готовності. Із двох уже зварених яєць витягаємо жовтки. Їх треба використати для приготування заправки. Всі інгредієнти нарізаємо невеликими кубиками і складаємо в глибоку миску. Для заправки жовтки розтираємо та змішуємо їх із сиром, гірчицею і лимонним соком Салат трохи солимо та перчимо до смаку. Заправляємо соусом та перемішуємо.

Смак такої страви просто чудовий. Також ми ділились рецептом ще одного простого, але ситного салату.