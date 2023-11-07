Олів’є буде значно смачнішим: як приготувати улюблений салат без шкоди для фігури
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Салат виходить смачнішим за свій оригінал
Ми розповідали, що змінити в традиційній "шубі", щоб зробити її смачнішою. Тепер ділимось рецептом чудової варіації олів’є.
Вона не так вже й сильно відрізняється від оригінальної страви, з тією різницею, що буде кориснішою. Рецептом низькокалорійного улюбленого салату поділились на порталі "Фокус".
Інгредієнти:
- куряче філе – 200 г;
- картопля – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- огірок свіжий – 1 шт;
- огірок маринований – 1 шт;
- зелений горошок – 100 г;
- м'який сир – 60 г;
- гірчиця – 10 г;
- лимонний сік – 10 мл;
- яйце – 3 шт.
Спосіб приготування:
- Куряче філе відварюємо в підсоленій воді. Яйця, картоплю і моркву варимо до готовності.
- Із двох уже зварених яєць витягаємо жовтки. Їх треба використати для приготування заправки.
- Всі інгредієнти нарізаємо невеликими кубиками і складаємо в глибоку миску. Для заправки жовтки розтираємо та змішуємо їх із сиром, гірчицею і лимонним соком
- Салат трохи солимо та перчимо до смаку. Заправляємо соусом та перемішуємо.
Смак такої страви просто чудовий. Також ми ділились рецептом ще одного простого, але ситного салату.