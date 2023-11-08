Млинці вийдуть смачнішими за бабусині: хитрий дідівський рецепт із секретом

Один незвичайний секрет — і ваші млинці будуть ідеальними

Тонкі млинці ми любимо з дитинства. Зазвичай їх готувала бабуся з найрізноманітнішими начинками — сиром, м’ясом, яблуками чи грибами.

Але коли за справу брався дідусь, млинці виходили незвичайними та ароматними. Весь секрет дідусевих млинців в одному інгредієнті, і це цибуля. Як правильно готувати їх, розповідаємо з "Важно знать".

Як приготувати тонкі млинці за рецептом дідуся

Інгредієнти:

250 мл молока;

250 мл води;

2 яйця кімнатної температури;

250 г просіяного борошна;

2 ст. л. соняшникової олії;

1 цибулина;

1 ст. л. цукру;

0,5 ч. л. солі;

1 ст. л. сметани;

0,5 ч. л. соди.

Спосіб приготування:

Для приготування тіста в глибокій мисці збийте яйця, додайте молоко, сметану і добре перемішайте за допомогою вінчика. В отриману масу додайте сіль, цукор та соду, знову все перемішайте до однорідного стану. Повільно, порційно додавайте просіяне борошно, потім — воду і знову все перемішайте. Лукович очистьте, натріть на дрібній тертці та додайте в суміш. Туди ж влийте олію, все ретельно перемішайте і залиште масу на півгодини. Розігрійте сковороду і змастіть вершковим маслом. За допомогою половника виливайте тісто, рівномірно просмажуйте по обидва боки до золотистого стану. Якщо млинці погано перевертаються або навіть рвуться на сковороді, додайте в тісто трохи борошна і ретельно перемішайте.

Готові млинці подавайте з олією, начинкою з риби, м’яса чи солоного сиру. А ось як відрізнити справжній сир від підробки можна дізнатися з матеріалу "Телеграфа".