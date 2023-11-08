Бутерброди з найніжнішою намазкою за цим рецептом розлетяться за секунди
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Зробіть ваш сніданок яскравішим
Нам дуже хочеться, щоб сніданок був смачним, ситним та швидким у приготуванні. Саме з цих причин намазки – дуже зручна страва. Ми готуємо їх із рибних консервів, плавлених сирків чи грибів, а сьогодні спробуємо ще один рецепт.
Кулінарний блог "Смачні рецепти на кожен день" пропонують приготувати незвичайний курячий паштет. Він буде доречний не лише на сніданок, а й на святковий стіл та для ситного перекусу. Приготовлений з м’яса, з додаванням печінки, вершків та олії, він виходить дуже смачний і сподобається навіть тим, хто не дуже любить субпродукти.
Як приготувати курячий паштет
Інгредієнти:
- філе куряче — 350 г;
- печінка куряча — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- олія — 30 мл;
- вершки 33% — 60 мл;
- олія 82% — 100 г;
- спеції – сіль, перець – до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для початку необхідно підготувати усі інгредієнти. Куряче філе ріжемо кубиками. Цибулю чистимо, миємо, дрібно ріжемо. Печінку також миємо та очищаємо.
- Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо філе, цибулю та печінку, все перемішуємо. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь до мінімального, накриваємо кришкою і гасимо до м’якості цибулі. Якщо залишилася рідина, знімаємо кришку, ставимо вогонь на максимум, щоб "пішла" зайва волога.
- В отриману масу додаємо вершки. Все перемішуємо, доводимо до кипіння, вимикаємо і додаємо сіль та свіжомелений перець.
- Перекладаємо м’ясо та печінку в чашу блендера, додаємо олію кімнатної температури. Подрібнюємо до однорідної пастоподібної маси, перекладаємо в місткість та відправляємо у холодильник на зберігання.
Подавайте такий курячий оре з австралійським хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!