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У сотню разів смачніше макарон по-флотськи: від такої запіканки язик можна проковтнути

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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З приготуванням такої запіканки справиться і кулінар-початківець
З приготуванням такої запіканки справиться і кулінар-початківець. Фото shuba.life

Просто, швидко та неймовірно смачно

Макарони – чи не найпопулярніший продукт на нашій кухні. Ми готуємо їх з різноманітними соусами, але найулюбленіша страва – макарони по-флотськи.

Якщо хочеться урізноманітнити меню, "Бабусині рецепти" пропонують приготувати макаронну запіканку. З простих продуктів у вас вийде незвичайна страва, яка приголомшить своїм смаком.

Як приготувати макаронну запіканку

Інгредієнти:

  • макарони – 200 г;
  • куряче філе – 600 г;
  • вершки – 250 мл;
  • яйця – 3 шт.;
  • сир – 120 г;
  • оливкова олія – 20 мл;
  • орегано — 1/2 ч. л.;
  • чорний перець – 1/4 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Макарони відварюємо в 800 мл підсоленої води відповідно до інструкції з упакування. Зливаємо зайву воду, промиваємо.
  2. Куряче філе солимо, приправляємо чорним меленим перцем. На сковороді з розігрітою олією обсмажуємо м’ясо по кілька хвилин з обох боків.
  3. Нарізаємо м’ясо на невеликі шматочки та викладаємо в глибоке деко, змащене оливковою олією. Змішуємо нарізане м’ясо з макаронами, додаємо орегано і перемішуємо все.
  4. В окрему миску розбиваємо яйця, вливаємо вершки, все солимо і збиваємо. Суміш, що вийшла, разом з вершками додаємо до макаронів з м’ясом.
  5. Відправляємо деко з запіканку в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів.

А зі вчорашніх макаронів за рецептом "Телеграфа" можна приготувати чудові оладки. Це надзвичайно смачно.

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