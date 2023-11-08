У сотню разів смачніше макарон по-флотськи: від такої запіканки язик можна проковтнути

Просто, швидко та неймовірно смачно

Макарони – чи не найпопулярніший продукт на нашій кухні. Ми готуємо їх з різноманітними соусами, але найулюбленіша страва – макарони по-флотськи.

Якщо хочеться урізноманітнити меню, "Бабусині рецепти" пропонують приготувати макаронну запіканку. З простих продуктів у вас вийде незвичайна страва, яка приголомшить своїм смаком.

Як приготувати макаронну запіканку

Інгредієнти:

макарони – 200 г;

куряче філе – 600 г;

вершки – 250 мл;

яйця – 3 шт.;

сир – 120 г;

оливкова олія – 20 мл;

орегано — 1/2 ч. л.;

чорний перець – 1/4 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Макарони відварюємо в 800 мл підсоленої води відповідно до інструкції з упакування. Зливаємо зайву воду, промиваємо. Куряче філе солимо, приправляємо чорним меленим перцем. На сковороді з розігрітою олією обсмажуємо м’ясо по кілька хвилин з обох боків. Нарізаємо м’ясо на невеликі шматочки та викладаємо в глибоке деко, змащене оливковою олією. Змішуємо нарізане м’ясо з макаронами, додаємо орегано і перемішуємо все. В окрему миску розбиваємо яйця, вливаємо вершки, все солимо і збиваємо. Суміш, що вийшла, разом з вершками додаємо до макаронів з м’ясом. Відправляємо деко з запіканку в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів.

А зі вчорашніх макаронів за рецептом "Телеграфа" можна приготувати чудові оладки. Це надзвичайно смачно.