У сотню разів смачніше макарон по-флотськи: від такої запіканки язик можна проковтнути
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Просто, швидко та неймовірно смачно
Макарони – чи не найпопулярніший продукт на нашій кухні. Ми готуємо їх з різноманітними соусами, але найулюбленіша страва – макарони по-флотськи.
Якщо хочеться урізноманітнити меню, "Бабусині рецепти" пропонують приготувати макаронну запіканку. З простих продуктів у вас вийде незвичайна страва, яка приголомшить своїм смаком.
Як приготувати макаронну запіканку
Інгредієнти:
- макарони – 200 г;
- куряче філе – 600 г;
- вершки – 250 мл;
- яйця – 3 шт.;
- сир – 120 г;
- оливкова олія – 20 мл;
- орегано — 1/2 ч. л.;
- чорний перець – 1/4 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Макарони відварюємо в 800 мл підсоленої води відповідно до інструкції з упакування. Зливаємо зайву воду, промиваємо.
- Куряче філе солимо, приправляємо чорним меленим перцем. На сковороді з розігрітою олією обсмажуємо м’ясо по кілька хвилин з обох боків.
- Нарізаємо м’ясо на невеликі шматочки та викладаємо в глибоке деко, змащене оливковою олією. Змішуємо нарізане м’ясо з макаронами, додаємо орегано і перемішуємо все.
- В окрему миску розбиваємо яйця, вливаємо вершки, все солимо і збиваємо. Суміш, що вийшла, разом з вершками додаємо до макаронів з м’ясом.
- Відправляємо деко з запіканку в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів.
А зі вчорашніх макаронів за рецептом "Телеграфа" можна приготувати чудові оладки. Це надзвичайно смачно.