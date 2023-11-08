Якщо з ранку хочеться трохи полінуватись: ці м’ясні рулетики ви приготуєте за пару хвилин

Відмінний варіант для сніданку або швидкого перекусу

На сніданок у нас дуже багато вимог. Ми хочемо, щоб перший прийом їжі був ситним, смачним та простим у приготуванні. Звичайно, найкращий варіант для такого сніданку – смажені пиріжки.

Але якщо зовсім не хочеться поводитися з тестом, "Бабусині рецепти" пропонують приготувати м’ясні рулетики. Їхній секрет у тому, що готується така страва у лаваші. Ситні, смачні та прості у приготуванні рулетики підкорять серце та шлунок кожного.

Як приготувати м'ясні рулетики з фаршем

Інгредієнти:

фарш – 300 г;

цибуля ріпчаста -1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

паприка — щіпка;

коріандр – щіпка;

сир – 130 г;

кріп – пучок;

яйце – 2 шт.;

молоко – 60 мл;

борошно — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Цибулю чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та змішуємо з фаршем. Туди ж відправляємо половину вказаної кількості молока, солимо, додаємо паприку та коріандр. Сир тремо на маленькій тертці, кріп дрібно нарізаємо, відправляємо у фарш і ретельно перемішуємо. Два пласти лаваша ділимо надвоє. Виходить 4 листи, кожен ділимо на 4 прямокутники, на кожен викладаємо фарш і розподіляємо по всій поверхні, згортаємо в рулет. В окремій посудині розбиваємо яйце і змащуємо краї рулетиків, щоб краще їх закріпити. До яйця, що залишилося, додаємо молоко, борошно, ретельно все перемішуємо. У яєчну суміш поміщаємо рулетики та відправляємо на сковороду з розігрітою олією. Обсмажуємо кожен рулет до золотистого кольору з обох боків під кришкою на середньому вогні та викладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.

Раніше ми розповідали про швидкий рецепт тіста для смажених пиріжків. Спробуйте і по-іншому готувати не захочеться.