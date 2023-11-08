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Якщо з ранку хочеться трохи полінуватись: ці м’ясні рулетики ви приготуєте за пару хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Для таких рулетів вам навіть із тестом поратися не доведеться
Для таких рулетів вам навіть із тестом поратися не доведеться. Фото babusyni-retsepty

Відмінний варіант для сніданку або швидкого перекусу

На сніданок у нас дуже багато вимог. Ми хочемо, щоб перший прийом їжі був ситним, смачним та простим у приготуванні. Звичайно, найкращий варіант для такого сніданку – смажені пиріжки.

Але якщо зовсім не хочеться поводитися з тестом, "Бабусині рецепти" пропонують приготувати м’ясні рулетики. Їхній секрет у тому, що готується така страва у лаваші. Ситні, смачні та прості у приготуванні рулетики підкорять серце та шлунок кожного.

Як приготувати м'ясні рулетики з фаршем

Інгредієнти:

  • фарш – 300 г;
  • цибуля ріпчаста -1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • паприка — щіпка;
  • коріандр – щіпка;
  • сир – 130 г;
  • кріп – пучок;
  • яйце – 2 шт.;
  • молоко – 60 мл;
  • борошно — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та змішуємо з фаршем. Туди ж відправляємо половину вказаної кількості молока, солимо, додаємо паприку та коріандр.
  2. Сир тремо на маленькій тертці, кріп дрібно нарізаємо, відправляємо у фарш і ретельно перемішуємо.
  3. Два пласти лаваша ділимо надвоє. Виходить 4 листи, кожен ділимо на 4 прямокутники, на кожен викладаємо фарш і розподіляємо по всій поверхні, згортаємо в рулет.
  4. В окремій посудині розбиваємо яйце і змащуємо краї рулетиків, щоб краще їх закріпити.
  5. До яйця, що залишилося, додаємо молоко, борошно, ретельно все перемішуємо.
  6. У яєчну суміш поміщаємо рулетики та відправляємо на сковороду з розігрітою олією. Обсмажуємо кожен рулет до золотистого кольору з обох боків під кришкою на середньому вогні та викладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.

Раніше ми розповідали про швидкий рецепт тіста для смажених пиріжків. Спробуйте і по-іншому готувати не захочеться.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Фарш #Готуємо вдома #Рулетики