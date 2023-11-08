Якщо з ранку хочеться трохи полінуватись: ці м’ясні рулетики ви приготуєте за пару хвилин
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Відмінний варіант для сніданку або швидкого перекусу
На сніданок у нас дуже багато вимог. Ми хочемо, щоб перший прийом їжі був ситним, смачним та простим у приготуванні. Звичайно, найкращий варіант для такого сніданку – смажені пиріжки.
Але якщо зовсім не хочеться поводитися з тестом, "Бабусині рецепти" пропонують приготувати м’ясні рулетики. Їхній секрет у тому, що готується така страва у лаваші. Ситні, смачні та прості у приготуванні рулетики підкорять серце та шлунок кожного.
Як приготувати м'ясні рулетики з фаршем
Інгредієнти:
- фарш – 300 г;
- цибуля ріпчаста -1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- паприка — щіпка;
- коріандр – щіпка;
- сир – 130 г;
- кріп – пучок;
- яйце – 2 шт.;
- молоко – 60 мл;
- борошно — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Цибулю чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та змішуємо з фаршем. Туди ж відправляємо половину вказаної кількості молока, солимо, додаємо паприку та коріандр.
- Сир тремо на маленькій тертці, кріп дрібно нарізаємо, відправляємо у фарш і ретельно перемішуємо.
- Два пласти лаваша ділимо надвоє. Виходить 4 листи, кожен ділимо на 4 прямокутники, на кожен викладаємо фарш і розподіляємо по всій поверхні, згортаємо в рулет.
- В окремій посудині розбиваємо яйце і змащуємо краї рулетиків, щоб краще їх закріпити.
- До яйця, що залишилося, додаємо молоко, борошно, ретельно все перемішуємо.
- У яєчну суміш поміщаємо рулетики та відправляємо на сковороду з розігрітою олією. Обсмажуємо кожен рулет до золотистого кольору з обох боків під кришкою на середньому вогні та викладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.
Раніше ми розповідали про швидкий рецепт тіста для смажених пиріжків. Спробуйте і по-іншому готувати не захочеться.