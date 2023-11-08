Цей гарбузовий пиріг з шоколадом полюблять навіть затяті противники гарбуза
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Вам буде дякувати вся родина
Гарбуз — це чудовий сезонний овоч. Ми готуємо з неї каші та незвичайні драники, супи-пюре та різноманітні млинці. А ще з гарбуза виходить фантастична випічка. І якщо ви навіть ви куштували гарбузовий пиріг, цей рецепт вас все одно здивує.
Shuba пропонує приготувати гарбузовий пиріг з шоколадом. Така проста та комфортна випічка – ідеальний варіант для затишного сімейного чаювання. А щоб спростити процес приготування, ми будемо використовувати гарбузове пюре.
Як приготувати гарбузовий пиріг з шоколадом
Інгредієнти:
- гарбузове пюре — 300 г;
- цукор — 100 г;
- яйце куряче, велике — 2 шт.;
- масло вершкове 82% — 80 г;
- борошно — 220 г;
- розпушувач — 5 г;
- кориця мелена, цукор ванільний, лимон, цедра, чорний шоколад 70-75% — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Змішайте звичайний, ванільний цукор, яйця та м’яке вершкове масло вінчиком. Туди ж відправте гарбузове пюре і ретельно перемішайте.
- В окремому посуді змішайте борошно з розпушувачем, корицею та лимонною цедрою. Отриману масу відправте в яєчну та замісіть тісто.
- Шоколад розламайте на шматочки, додайте в тісто і ретельно перемішайте.
- Форму змастіть олією, викладіть тісто і відправте в розігріту до 180°C духовку на 30-35 хвилин.
Готовий пиріг можна полити шоколадним кремом за рецептом "Телеграфа". Смачного.