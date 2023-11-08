Трохи риби та жменя макаронів: рецепт такої запіканки захочуть дізнатись всі сусіди
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Рідні полюблять її за смак, ви за простоту приготування
Важко собі уявити наше меню без рибки. Ми її запікаємо в духовці, готуємо найрізноманітніші намазки, додаємо до салатів.
Shuba пропонує поекспериментувати та приготувати… запіканку з риби та макаронів. Ніжна начинка, макарони та золотаво-сирна скоринка – все, що потрібно для ситного сімейного обіду чи вечері. До того ж готувати її дуже просто.
Як запекти рибу з макаронами під молочним соусом
Інгредієнти:
- риба біла, філе — 600 г;
- макарони — 200 г;
- молоко — 0.5 л;
- борошно пшеничне — 50 г;
- сир твердий — 50 г;
- масло вершкове — 80 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для приготування молочного соусу розігрійте сковороду з вершковим маслом та пасеруйте на ньому борошно. В отриману масу помалу додайте молоко, ретельно розмішуючи. Соус прокип’ятіть до загусання, поперчіть і посоліть на свій смак.
- Макарони зваріть до готовності відповідно до інструкцій на упакуванні.
- Філе помийте, наріжте шматочками та припустіть.
- Сковороду змастіть олією і викладіть на неї варені макарони. Зверху додайте припущену рибу. Все залийте молочним соусом і посипте тертим сиром.
- Духовку розігрійте до 160°C і запікайте в ній страву протягом 20-30 хвилин до золотистої скоринки.
Якщо ви любите запіканки, рекомендуємо приготувати її з макаронів та фаршу за рецептом "Телеграфа". Це ідеальне рішення для сімейного обіду чи вечері.