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Трохи риби та жменя макаронів: рецепт такої запіканки захочуть дізнатись всі сусіди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий рецепт незвичайної запіканки
Простий рецепт незвичайної запіканки. Фото shuba.life

Рідні полюблять її за смак, ви за простоту приготування

Важко собі уявити наше меню без рибки. Ми її запікаємо в духовці, готуємо найрізноманітніші намазки, додаємо до салатів.

Shuba пропонує поекспериментувати та приготувати… запіканку з риби та макаронів. Ніжна начинка, макарони та золотаво-сирна скоринка – все, що потрібно для ситного сімейного обіду чи вечері. До того ж готувати її дуже просто.

Як запекти рибу з макаронами під молочним соусом

Інгредієнти:

  • риба біла, філе — 600 г;
  • макарони — 200 г;
  • молоко — 0.5 л;
  • борошно пшеничне — 50 г;
  • сир твердий — 50 г;
  • масло вершкове — 80 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування молочного соусу розігрійте сковороду з вершковим маслом та пасеруйте на ньому борошно. В отриману масу помалу додайте молоко, ретельно розмішуючи. Соус прокип’ятіть до загусання, поперчіть і посоліть на свій смак.
  2. Макарони зваріть до готовності відповідно до інструкцій на упакуванні.
  3. Філе помийте, наріжте шматочками та припустіть.
  4. Сковороду змастіть олією і викладіть на неї варені макарони. Зверху додайте припущену рибу. Все залийте молочним соусом і посипте тертим сиром.
  5. Духовку розігрійте до 160°C і запікайте в ній страву протягом 20-30 хвилин до золотистої скоринки.

Якщо ви любите запіканки, рекомендуємо приготувати її з макаронів та фаршу за рецептом "Телеграфа". Це ідеальне рішення для сімейного обіду чи вечері.