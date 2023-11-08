Трохи риби та жменя макаронів: рецепт такої запіканки захочуть дізнатись всі сусіди

Рідні полюблять її за смак, ви за простоту приготування

Важко собі уявити наше меню без рибки. Ми її запікаємо в духовці, готуємо найрізноманітніші намазки, додаємо до салатів.

Shuba пропонує поекспериментувати та приготувати… запіканку з риби та макаронів. Ніжна начинка, макарони та золотаво-сирна скоринка – все, що потрібно для ситного сімейного обіду чи вечері. До того ж готувати її дуже просто.

Як запекти рибу з макаронами під молочним соусом

Інгредієнти:

риба біла, філе — 600 г;

макарони — 200 г;

молоко — 0.5 л;

борошно пшеничне — 50 г;

сир твердий — 50 г;

масло вершкове — 80 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для приготування молочного соусу розігрійте сковороду з вершковим маслом та пасеруйте на ньому борошно. В отриману масу помалу додайте молоко, ретельно розмішуючи. Соус прокип’ятіть до загусання, поперчіть і посоліть на свій смак. Макарони зваріть до готовності відповідно до інструкцій на упакуванні. Філе помийте, наріжте шматочками та припустіть. Сковороду змастіть олією і викладіть на неї варені макарони. Зверху додайте припущену рибу. Все залийте молочним соусом і посипте тертим сиром. Духовку розігрійте до 160°C і запікайте в ній страву протягом 20-30 хвилин до золотистої скоринки.

Якщо ви любите запіканки, рекомендуємо приготувати її з макаронів та фаршу за рецептом "Телеграфа". Це ідеальне рішення для сімейного обіду чи вечері.