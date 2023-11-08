Близькі здивуються вишні у борщі: незвичайний рецепт першої страви

Такий рецепт попросить навіть мати

Без наваристого борщу важко уявити нашу кухню. Ця неймовірна перша страва навіть внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А рецептів цієї страви просто неможливо порахувати!

Сьогодні разом з "УНІАН" пропонуємо приготувати борщ з вишнею. Рідні, побачивши, як ви додаєте ягоду до страви, здивуються. Проте вся родина закохається у такий незвичайний борщ із першої ложки.

Як приготувати борщ з вишнею

Інгредієнти:

м’ясо — 300 г;

картопля — 6-7 шт.;

цибулина — 2 шт.;

морква — 1-2 шт.;

буряк — 0.5 шт.;

капуста — 0.5 шт.;

томатна паста — 2 ст. л.;

вишня без кісточок свіжа або консервована — 1 склянка;

рослинна олія — 2-3 ст. л.;

часник – 2-5 зубчиків.

Спосіб приготування:

М’ясо помийте, покладіть у каструлю з водою та поставте на невеликий вогонь. За бажанням для аромату додайте селеру або очищену моркву, варіть до готовності м’яса, знімаючи піну. Готове м’ясо остудіть і наріжте. Цибулю помийте, наріжте дрібними кубиками та обсмажте на сковороді до золотистого кольору. Разом із цибулею обсмажте очищену моркву та буряк. Додайте томатну пасту, посоліть, поперчіть та тушкуйте на середньому вогні під кришкою 7-10 хвилин. Бульйон процідіть і знову поставте на вогонь. Викладіть у нього нарізану картоплю та засмажку, варіть протягом 20 хвилин.

До борщу додайте нарізане м’ясо, посоліть, поперчіть, варіть ще 5 хвилин. Додайте нашатковану капусту, вишню, проваріть ще 5 хвилин і вимкніть. Готовий борщ залиште настоятися під кришкою на півгодини та подавайте з пампушками за рецептом "Телеграфа". Смачного.